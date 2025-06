Al via domani la ventiduesima edizione della Festa del Rugby: tutto il programma

Nel pomeriggio di domani, giovedì 12 giugno, inizierà ufficialmente la ventiduesima edizione della Festa del Rugby, l’evento estivo più atteso a Varese e Provincia. Si inizierà alle 17 con l’open-day del Minirugby, una prova gratuita rivolta a tutti bambini dai 4 ai 12 anni. A seguire, alle 18:30, scenderanno in campo la squadra Cadetta dei Seniores del Varese e Varese Under18 per un match amichevole che darà il via alle competizioni sportive dei tre giorni della festa.

“Ci teniamo a ringraziare tutta cittadinanza e le associazioni che collaborano con noi, Stefano Morandini di MadBoys per la parte musica e tutte le realtà che hanno deciso di entrare a far parte della nostra famiglia, che cresce ogni anno di più – afferma Andrea Minidio – In particolare il quartiere di Giubiano che ci ospita e “sopporta” per tre giorni. Quest’anno sono quarantanove anni di Rugby Varese, significa che nel 2026 la nostra società compirà esattamente cinquant’anni. Il bellissimo traguardo di un percorso iniziato nel 1976 con solo una palla ovale e tanta voglia di giocare”.

Alle 19 si terrà il tradizionale aperitivo di apertura, accompagnato da alcune band della scuola Mondo Musica che saranno anche presenti per tutti e tre giorni di festa con il loro stand.

“Alle 21:15 si accenderanno i riflettori sul palco con l’apertura ufficiale della parte musicale – prosegue Simone Spiteri, giocatore della Prima Squadra del Varese e organizzatore della festa – Dalle 21:30 in poi sarà protagonista il Dj Set di 4Season Collapse, collettivo nato proprio nelle fila del Rugby Varese che si occupa di organizzare eventi in tutta la provincia. Porteranno sul palco i migliori Dj di Varese e dintorni”. Un evento, quello del Dj Set del giovedì, molto atteso, soprattutto dalla parte più giovane della cittadinanza: nell’edizione 2025 oltre alla crème de la crème della scena Disc Jockey Varesina, Mr Marshmallow, TMGN, Dj Cek, Dj Dos e Pisa, anche ospiti internazionali, i percussionisti Tribal Twins.

Venerdì 13 giugno alle ore 18:30 si svolgerà la settima edizione del Memorial Paltani, in ricordo di Andrea Paltani, ex giocatore dell’U16 del Varese scomparso a causa di un tragico incidente, che vedrà protagonisti i ragazzi della Under 16 di casa contro il Rugby Rho. La serata proseguirà con la finale del Rugby Varese Music Challenge, seguiti dall’esibizione di Sharazad, gruppo modenese vincitore del premio “Piccola città”, l’ospite speciale Andrea Braido con Woodstock ’69 e il Dj Set del Pride, con Dj Cusa, che riconferma la collaborazione con il Rugby Varese per il terzo anno consecutivo.

Il sabato della festa sarà dedicato allo storico torneo Seven: dalle ore 9 fino a tardo pomeriggio, sette squadre saranno impegnate sul campo con l’obiettivo di strappare il titolo di campione in carica ad una delle squadre di Rugby Seven del Rugby Varese: i Veiculo Longo.

Sul palco alle 16, “Mondo Musica on Stage”, che vedrà protagonisti le band “Good4U”, “Midlife Crisis”, “Roedeer”, “Stomp442”, “The Dazzle”, “The last Call” e “The Numbers”.

Dalle ore 22:30, i Mefisto Brass, gruppo con un organico da Street Band che attinge dalle sonorità tipiche della musica elettronica, riformulandole e adattandole a una formazione composta esclusivamente da strumenti a fiato e percussioni. A seguire, per la chiusura, il vincitore della categoria Dj del Rugby Varese Music Challenge, Meto DJ.

“La cosa più bella di questa avventura è lo spirito con cui viene organizzata – racconta Stefano Malerba, Assessore allo Sport – e credo sia il motivo per cui piace così tanto alla gente. Una famiglia che si mette a disposizione del Club e della Cittadinanza, oltre 200 volontari che appartengono a questo mondo, è qualcosa di unico che racconta un senso di appartenenza raro. Tante società di anno in anno cambiano a seconda del budget e degli scritti. Da che è nato, invece, il Rugby Varese gioca coi suoi giocatori, puntano alla sostenibilità, ad impianti logistici funzionale, compiendo un ottimo lavoro”.

Presente alla conferenza stampa che, nella mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno, ha ufficializzato il ricco programma dei prossimi tre giorni, anche il Presidente del Rugby Varese Giovanni Barbieri: “Siamo felicissimi di cominciare e speriamo che il tempo sia dalla nostra parte. Rugby, musica, cucina, divertimento e soprattutto sport. Ricordiamo che la Festa, come ogni anno, è completamente plastic free, grazie all’Impresa Sangalli che supporta il progetto”.

Durante i tre giorni di festa, giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 giugno, saranno aperti i parcheggi di via Lazio e via Nino Bixio, si ricorda di arrivare a piedi sulla collina di Giubiano.

PROGRAMMA:

Giovedì 12 giugno

17:00 open-day Minirugby

18:30 Varese Cadetta VS Varese Under 18

19:00 aperitivo di inizio con le band della scuola Mondo Musica

21:30 inizio Dj Set 4Season Collapse + Tribal Twins, fino a chiusura

Venerdì 13 giugno

18:30 Memorial Paltani, Varese U16 VS Rugby Rho

21:00 finale del Rugby Varese Music Challenge, ospiti Sharazad, vincitori premio “Piccola Città”

22:00 Andrea Braido e Mondo Musica in Woodstock ’69,

00:00 Dj Set Pride con Dj Cusa e la Ines

Sabato 14 giugno

dalle 9 fino a tardo pomeriggio, torneo Rugby Seven “Città di Varese”

16:00 Mondo Musica on Stage

22:30 Mefisto Brass

00:00 Meto Dj