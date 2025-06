Al via il nuovo Bando Start Up di Camera di Commercio Varese: fino a 8mila euro per l’avvio di nuove imprese

Camera di Commercio Varese sostiene giovani e aspiranti imprenditori che scelgono di intraprendere la via dell’autoimprenditorialità con il nuovo Bando Start Up – Contributi per l’avvio di nuove imprese varesine.

Rivolto a chi ha avviato un’attività da poco o si appresta a farlo, il bando prevede contributi a fondo perduto fino a 8mila euro, in grado di coprire sino al 50% delle spese ammissibili. Tra queste: costi di costituzione dell’impresa, acquisto di macchinari, attrezzature e software, spese per l’affitto della sede operativa, attività di promozione, registrazione di marchi e brevetti.

Elemento qualificante del bando è il percorso formativo propedeutico alla partecipazione: un’occasione concreta per accrescere le competenze gestionali e strategiche dei nuovi imprenditori, favorendo la costruzione di basi solide per le start up locali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, a partire dalle 11 di mercoledì 29 maggio.

Domande online sul sito www.va.camcom.it sotto la voce “Contributi e Agevolazioni”.