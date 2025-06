Al via la 34esima Coppa dei Tre Laghi e Varese–Campo dei Fiori. Galimberti: “Un modo per promuovere il territorio”

Per gli appassionati di moto e auto d’epoca torna uno degli appuntamenti più attesi del motorismo storico: la 34ª edizione della Coppa dei Tre Laghi e Varese–Campo dei Fiori, in programma dal 13 al 15 giugno. La manifestazione è stata insignita della Manovella d’Oro dalla Federazione Automotoclub Storico Italiano (ASI), riconoscimento riservato ai tredici eventi più prestigiosi a livello nazionale per qualità organizzativa, valore culturale e rilievo sportivo.

«Siamo molto contenti di ospitare questa nuova edizione che ha l’obiettivo di promuovere al meglio la nostra provincia. Un’occasione importante per attrare molti turisti» ha dichiarato il sindaco di Varese Davide Galimberti, sottolineando il ruolo del Comune a sostegno dell’iniziativa.

Entusiasta anche Angelo De Giorgi, presidente del Club Varese Auto Moto Storiche (VAMS), organizzatore della Coppa: «Sono molto soddisfatto per l’un aumento inaspettato di partecipanti che prenderanno parte a questa iniziativa che punta a valorizzare il territorio varesino».

Al momento sono già oltre 60 gli equipaggi iscritti, ma sarà possibile aderire fino al 9 giugno inviando la candidatura all’indirizzo mail coppadeitrelaghi@varesecampodeifiori.it o contattando il numero 350 457374

Tra i partecipanti figurano equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero, con veicoli storici immatricolati tra gli anni Venti e il 1979, molti dei quali dotati di certificazione CRS o FIVA. Alcuni dei modelli più attesi: la Amilcar CS del 1922, le Fiat Balilla Coppa d’Oro, Porsche 356 Speedster, Jaguar E-Type, Alfa Romeo Giulia spider, Lancia Augusta e Delta Integrale.

Vespa vs Lambretta – 14 giugno concorso d’eleganza a Varese

Quest’anno sarà anche l’occasione per gli appassionati degli scooter storici di partecipare al concorso d’eleganza promosso da Club VAMS – Varese Auto Moto Storiche, che mette a confronto i marchi più importanti nati nell’immediato dopoguerra. È possibile iscriversi al concorso inviando la propria candidatura a: direzione@automotostorichevarese.com oppure al telefono 350 902 9591

L’evento si svolgerà sabato 14 giugno dalle 14.30 alle 18 in piazza Monte Grappa e metterà in passerella modelli storici di Vespa e Lambretta, presentati da collezionisti in abiti d’epoca. Una sfida all’insegna dello stile e della memoria della mobilità italiana.

Premio a Gigi Soldano fotografo di Valentino Rossi

Tra le novità di questa edizione ci sarà anche un premio istituito dall’associazione Varese Terre di Moto per tutti coloro che contribuiscono a rendere grande il territorio: «Abbiamo deciso di premiare il celebre fotografo varesino Gigi Soldano, una figura molto importante nel mondo della Moto GP», ha dichiarato Annalisa Mentasti, responsabile del comitato “Varese Terra di Moto”.

Un weekend molto ricco di eventi

Il 12 e 13 giugno in concomitanza con la manifestazione organizzata da Auto Moto Storiche, ci sarà anche la seconda tappa della coppa del mondo di canottaggio, una manifestazione sportiva molto importante a livello internazionale che vede la partecipazione di atleti provenienti da 40 squadre nazionali.

PROGRAMMA EDIZIONE 2025

Venerdì 13 giugno 2025

Trofeo Enzo Bellardi

Ore 14.00–19.00: Verifiche ai Giardini Estensi – Comune di Varese – entrata da Via Verdi.

Ore 20.30: Partenza prologo Trofeo Bellardi dai Giardini Estensi, Casbeno, Bobbiate, Gavirate, con pit stop-aperitivo lungolago (20.45–21.30), Comerio, Barasso, Luvinate, Velate, Campo dei Fiori, sterrato in discesa su Sacro Monte – piazzale Pogliaghi, Velate, Masnago, Via Giordani, Lissago, Calcinate del Pesce.

Ore 22.10–23.00: Aeroporto Volo a Vela di Varese – prove crono sul campo volo.

Sabato 14 giugno 2025

34. Coppa dei Tre Laghi / prima tappa

Ore 08.00–11.00: Verifiche ai Giardini Estensi – Comune di Varese – entrata da Via Verdi.

Ore 09.00–12.30: Esposizione auto storiche nelle vie del centro storico di Varese.

Ore 12.30: Briefing equipaggi con direttore evento in Piazza Monte Grappa a Varese.

Ore 13.00: Partenza da Varese – Piazza Monte Grappa – Valganna, Bedero, Rancio, Cavona, Cuvio, Cuveglio, Casalzuigno, Arcumeggia, Cuvignone, Cittiglio, Besozzo.

Ore 14.15–17.30: Cadrezzate – pausa merenda in riva al lago di Monate, piazza Davi.

Ore 15.30: Comabbio, Vergiate, Cuirone, Villa Dosia, Comune di Bodio Lomnago.

Ore 16.10–18.15: Azzate, località Belvedere, concorso d’eleganza Comune di Azzate.

Ore 16.25: Gazzada Schianno – Villa De Strens / Lozza – circuito centro storico.

Ore 17.00: Arrivo prime auto nel centro storico di Varese.

Ore 18.00–19.30: Visite guidate museali alla Fondazione Morandini.

Ore 19.30–21.00: Cena degli equipaggi nei ristoranti del centro storico di Varese.

Ore 21.00–23.30: Varese – Piazza Monte Grappa, Via Marcobi – MATCH RACE auto storiche.

Domenica 15 giugno 2025

34. Coppa dei Tre Laghi / seconda tappa

Ore 08.00: Partenza da Varese – Giardini Estensi, Sacro Monte, Campo dei Fiori, poi Induno, Arcisate, Bisuschio, Porto Ceresio, entrata Svizzera, Riva San Vitale, Melide, Morcote, Agno, Ponte Tresa (CH), Cremenaga, Fornasette (CH), Luino.

Ore 09.45–12.50: Luino – 2 passaggi Circuito Città di Luino – via Veneto, XXV aprile, XV agosto

Ore 12.15-13.40: Arrivo finale a Varese – Palace Grand Hotel Varese – Colle Campigli.

Ore 13.45: Aperitivo, pranzo, premiazioni dell’evento.