Al via l’intergruppo regionale per garantire equo compenso e dignità professionale, nel segno di Raffaele Nurra

Sono cominciati oggi mercoledì 11 giugno i lavori in Consiglio regionale della Lombardia dell’intergruppo che lavorerà al progetto di legge per la tutela delle professioni, proposto dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese. Promotori dell’intergruppo i consiglieri regionali Giuseppe Licata (FI), Romana dell’Erba (FDI), insieme ai componenti Roberta Vallacchi (PD), Onorio Rosati (AVS), Marisa Cesana (Lombardia Ideale).

«Sono soddisfatto per l’adesione dei colleghi che rappresentano un ampio spettro politico e sono certo che insieme potremo affrontare in modo costruttivo una questione che tocca trasversalmente le categorie professionali operanti nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia, nei casi in cui le medesime prestazioni prevedano la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione» precisa il Consigliere Regionale Giuseppe Licata (Forza Italia). L’iniziativa segue l’audizione in Commissione Attività Produttive avvenuta lo scorso gennaio, nella quale era intervento personalmente anche Raffaele Nurra, tra i principali sostenitori di questa iniziativa. «Ce la metterò tutta, sono certo insieme ai colleghi, per portare a compimento l’ultimo progetto a cui aveva lavorato Raffaele».

Il progetto di legge prevede disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore di privati committenti e pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e garantire il rispetto della dignità professionale, attraverso una serie di norme procedurali che consentono di garantire che le prestazioni vengano debitamente onorate. La proposta in esame prevede infatti che alla fine dei lavori o comunque alla conclusione dell’iter avviato, l’amministrazione debba acquisire anche una dichiarazione del professionista incaricato, nella quale si attesti il pagamento delle spettanze dovute.

«Mi sento onorata di poter continuare il lavoro di Raffaele Nurra a cui rivolgo un pensiero sincero per la grande professionalità, passione e spirito di servizio. Auspico che venga attuato anche in Lombardia questo progetto di legge» afferma Romana Dell’Erba (Fratelli D’Italia). «L’Ordine degli Architetti di Varese ha portato all’attenzione questioni che riguardano migliaia di professionisti lombardi. È giusto garantire un equo compenso per il lavoro svolto e contrastare pratiche scorrette che danneggiano sia i professionisti che la collettività. Troppo spesso i professionisti si trovano a dover accettare compensi inadeguati o a non veder saldate le proprie prestazioni», sottolinea la Consigliera.

«Il progetto si inserisce in un contesto più ampio», ha sottolineato Marisa Cesana (Lombardia Ideale) «già 14 Regioni italiane hanno adottato normative di contenuto analogo, dimostrando l’urgenza di una tutela legislativa a livello regionale per tale materia».

«L’intergruppo procederà ora con l’analisi tecnica del progetto di legge e con l’ascolto dei rappresentanti delle associazioni di categoria territoriali, per arrivare a una proposta condivisa che possa ottenere il più ampio consenso in Consiglio regionale. Il confronto con chi vive quotidianamente queste problematiche è fondamentale per costruire una legge realmente utile, concreta ed efficace», ha concluso Roberta Vallacchi (Partito Democratico).