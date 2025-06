Albizzate e Varese protagoniste tra gli atleti a quattro zampe in una gara internazionale

Si è svolta domenica 8 giugno, una delle gare più attese del Dog Sport Experience il WTE (World Treibball Experience) la prima competizione internazionale di Treibball andata in scena a Spiaggia Romea. Atleti a quattro zampe si sono dati battaglia in una disciplina che unisce abilità, intelligenza e complicità tra cane e conduttore nel condurre in porta alcuni palloni.

La formula europea, riconosciuta dal WTE, ha visto i binomi affrontare due manche una fast ed una smart, dove precisione nel condurre i palloni, rispetto degli spazi delimitati e tempi serratissimi, hanno reso la competizione una vera sfida anche per i cani più esperti, Varie le categorie in gara che includevano squadre internazionali, confermando l’alto livello tecnico e la buona partecipazione.

Ancora una volta la provincia di Varese ha portato a casa risultati

Roberta Canale di Albizzate, e i suoi fedeli Jack Russell, oltre ad essere salita sul podio per i singoli podi di manche, si piazza nella combinata al terzo gradino del podio con Guenny, e al primo posto con Merlino aggiudicandosi il titolo di campione assoluto del WTE, nella rispettive categorie.

Giulia Minonzio di Varese scende in campo con i suoi Mini American Shepherd e ottimi risultati anche per lei. Miwa sale sul secondo gradino del podio, e Banjo, che fa il suo esordio in gara proprio in questa occasione centra un netto terzo posto. Albizzate e Varese si riconfermano vincenti non solo nel campionato italiano ma anche nelle competizioni internazionali.