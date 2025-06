Alessia: dai banchi dell’istituto Einaudi di Varese al Festival di Venezia come giurata

Alessia Guerini, brillante studentessa del quinto anno del corso Servizi Culturali e dello Spettacolo all’Istituto Superiore Einaudi di Varese, è stata selezionata da Cineteca Milano per entrare a far parte della giuria del Premio Collaterale CinemaSarà.

Un traguardo straordinario, che la vedrà protagonista nella 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

Alessia è stata scelta insieme ad altri 4 studenti tra ben 70 giovani provenienti da tutta Italia, confermandosi come una delle voci più promettenti della sua generazione nel panorama audiovisivo nazionale.

«Essere stata selezionata per questa giuria è un’emozione indescrivibile, una combinazione di orgoglio e gratitudine. A fine agosto mi aspetta un’esperienza che immagino come un’occasione unica, intensa e altamente formativa. Non vedo l’ora di tuffarmi nel mondo del cinema, di confrontarmi con esperti e colleghi, crescere e lasciarmi ispirare». Queste le parole di Alessia, che non nasconde l’entusiasmo per un’opportunità che potrebbe segnare un’importante svolta nel suo percorso professionale.

La giuria del Premio Collaterale CinemaSarà è composta esclusivamente da giovanissimi. Alessia è stata scelta per il suo talento e la sua passione per il cinema, affermandosi tra i migliori di un gruppo di ragazzi provenienti da 56 scuole di tutta Italia.

Questa selezione è il riconoscimento di un percorso che non solo riflette la sua dedizione, ma anche la qualità della formazione che ha ricevuto presso l’Istituto Superiore Einaudi di Varese. Una scuola che continua a confermarsincome uno dei centri di eccellenza per la formazione audiovisiva nel territorio di Varese, diventando punto di riferimento per le nuove generazioni di professionisti del settore.

Il Premio Collaterale CinemaSarà, assegnato da una giuria di giovani, ha lo scopo di premiare il film che meglio interpreta le 10 azioni del Decalogo sul Cinema del Futuro, emerso dal CinemaSarà Forum 2025, dove oltre 70 delegati hanno discusso di tematiche cruciali per il futuro del cinema, come l’impatto delle nuove tecnologie, la sostenibilità delle sale cinematografiche e l’importanza di un linguaggio coinvolgente per le nuove generazioni.

Il Premio Collaterale CinemaSarà non si limita a premiare la qualità del prodotto cinematografico, ma riconosce anche l’importanza delle scelte artistiche, registiche e produttive che puntano a raccontare il nostro presente e il nostro futuro. Alessia, insieme agli altri membri della giuria, avrà il compito di valutare il film che meglio rappresenta queste idee, portando così una visione fresca e innovativa nel cuore della Mostra del Cinema di Venezia.