Alessio Rovera, ritorno a Spa: c’è una beffa da cancellare nella 24 Ore

“Intascato” il podio alla 24 Ore di Le Mans – ottimo secondo in classe LMGT3 – Alessio Rovera si prepara alla seconda corsa consecutiva su questa distanza massacrante per piloti e mezzi meccanici. Nel fine settimana del 29 giugno si disputa infatti la 24 Ore di Spa-Francorchamps valida come gara regina del GT World Challenge.

Un campionato in cui il “ferrarista di Varese” ha ottenuto una vittoria in stagione, a Brands Hatch (ma valida per la classifica Sprint e non per la Endurance) e in cui è alla guida di una 296 GT3 contrassegnata dal numero 51 e dalle insegne del team AF Corse – Francorchamps Motor. Con lui, in abitacolo, si alterneranno l’altro italiano Alessandro Pier Guidi e il monegasco Vincent Abril, una formazione di altissimo livello.

Rovera e Pier Guidi erano insieme anche nel 2024 quando – a un passo da una vittoria prestigiosa – vennero danneggiati in un modo assurdo: una macchina ferma all’imbocco della corsia dei box fece loro perdere molto tempo e, soprattutto, la testa della corsa che si concluse poi con il secondo gradino del podio per il team del Cavallino Rampante.

Spa, che è uno dei circuiti più amati da Rovera, potrebbe rilanciare la #51 in ottica campionato visto che nei due precedenti appuntamenti di Le Castellet e Monza la vettura del Cavallino Rampante ha dovuto fare i conti con diversi problemi. Sul tracciato delle Ardenne però, il pilota di Varese ha vinto le gare di ELMS nel 2024 e del WEC il mese scorso.

«Nel GT World Challenge veniamo da un periodo difficile ma l’appuntamento di Spa, circuito per me sempre speciale, e il fatto che si disputi su 24 ore fanno sempre storia a sé. Rispetto allo scorso anno partiamo con qualche punto di domanda in più e dovremo valutare bene tutte le condizioni ma sono convinto che potremo dimostrarci competitivi. Speriamo che l’elevato grip che in genere si trova su questa pista possa aiutarci. Per la squadra la 24 Ore di Spa è l’obiettivo principale del campionato: non dobbiamo commettere errori e dovremo farci trovar pronti».

La 24 Ore è iniziata mercoledì con la classica parata di auto e piloti nel centro cittadino: venerdì la Superpole sarà il clou del pomeriggio mentre il via sarà dato sabato 28 giugno alle 16,30. Bandiera a scacchi alla stessa ora di domenica.