“Alice nel Paese delle Meraviglie”: il saggio di Icesport Varese incanta il pubblico

Lo scorso weekend, Icesport Varese ha incantato il pubblico con il saggio di pattinaggio artistico intitolato “Alice nel Paese delle Meraviglie”. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti, tra cui i membri dei corsi di pattinaggio, le pre-agoniste, le agoniste del settore artistico e le squadre di sincronizzato Frost Fairies. Il saggio si è svolto al Acinque Ice Arena, con un pubblico entusiasta di circa 700/800 persone che ha potuto assistere a uno spettacolo emozionante e ricco di talento.

I partecipanti hanno dato vita a una magica interpretazione della storia di Alice, che ha visto i giovani pattinatori esibirsi in performance artistiche sul ghiaccio, tra coreografie e acrobazie, trasportando il pubblico in un viaggio fantastico attraverso il Paese delle Meraviglie.

Un weekend di grande successo

Lo spettacolo ha avuto un grande impatto, offrendo una combinazione di sport e arte che ha coinvolto non solo gli atleti ma anche le loro famiglie e il pubblico, creando un’atmosfera di gioia e partecipazione. Un’occasione straordinaria per ammirare i giovani talenti della città e vedere il frutto del loro impegno, delle ore di allenamento e della passione per il pattinaggio su ghiaccio.

L’Open Day per scoprire il pattinaggio su ghiaccio

Per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina, sabato 7 giugno dalle ore 17:20 alle 18:10 si terrà un Open Day presso l’Acinque Ice Arena. L’Open Day darà la possibilità di provare il pattinaggio su ghiaccio, partecipando a una lezione dimostrativa dei corsi offerti da Icesport Varese. Un’occasione imperdibile per scoprire il mondo del pattinaggio, con la possibilità di ricevere tutte le informazioni necessarie sui corsi per bambini e adulti.

