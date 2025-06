Alla Libreria Ubik di Varese la presentazione del libro “Il Diamante” di Ezio Granese

Venerdì 13 giugno 2025, alle ore 18:00, la Libreria Ubik di Varese (Piazza del Podestà, 1) ospiterà la presentazione del libro di poesie Il Diamante, ultima pubblicazione del poeta Ezio Granese.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per incontrare l’autore e lasciarsi coinvolgere dalla forza evocativa della parola poetica. Durante l’incontro, verranno lette alcune poesie tratte dal volume, che offriranno spunti di riflessione sul valore e sul significato dell’espressione poetica in chiave contemporanea. Il libro si configura come un viaggio intimo e luminoso attraverso le emozioni e i pensieri dell’autore.