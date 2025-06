Alla scoperta della natura in città. A Varese arriva Natural Curiocity

Venerdì 28 giugno, a partire dalle ore 15.00, il parco di Villa Toepliz a Varese ospiterà “Natural Curiocity – La biodiversità in città”, un evento gratuito e aperto a tutte e tutti, dedicato alla scoperta della natura urbana attraverso teoria, esperienze sul campo e attività pratiche.

L’iniziativa è promossa dai ragazzi e dalle ragazze del progetto LEAP, in collaborazione con Legambiente Lombardia, i circoli di Varese e Castronno, Insubria Wildlife APS e l’Università degli Studi dell’Insubria.

Scienza in sala, natura nel parco

Il pomeriggio inizierà con una breve presentazione delle realtà coinvolte, per poi proseguire con due interventi scientifici ospitati nella Sala Seminari di Villa Toepliz. A parlare saranno Claudia Tranquillo, zoologa specializzata nella fauna urbana, che illustrerà l’adattamento degli scoiattoli rossi nei parchi cittadini, con un intervento dal titolo “Natura in città: sfide e opportunità della fauna urbana”; e Alessandro Sclip, tecnico faunista, che approfondirà il tema delle specie aliene invasive, con particolare attenzione allo scoiattolo grigio, nell’intervento “Presenze aliene tra i palazzi”.

Bioblitz e clean-up per un parco più vivo e più pulito

La seconda parte dell’evento sarà dedicata all’azione diretta nel parco. Con il Bioblitz, una sorta di “caccia al tesoro” scientifica, i partecipanti andranno alla scoperta della vita selvatica presente nell’area verde. A seguire, spazio alla Clean-up challenge, una sfida amichevole per raccogliere il maggior numero di rifiuti e contribuire a lasciare il parco più pulito di come lo si è trovato.

Un’occasione per conoscere e partecipare

“Natural Curiocity” vuole essere un momento di educazione ambientale e coinvolgimento attivo, pensato per far conoscere quanto la biodiversità sia presente anche negli spazi urbani e quanto ogni cittadino possa fare per proteggerla.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione, e i posti sono limitati. Per partecipare è necessario scrivere a: christian.aletti@legambientelombardia.it

Maggiori informazioni sul progetto LEAP sono disponibili sul sito di Legambiente Lombardia

www.legambientelombardia.it/leap/

e sulla pagina Instagram del progetto:

www.instagram.com/progettoleap