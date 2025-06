All’asilo del centro di Somma “scompare” una sezione, ma gli alunni sono gli stessi del 2024

Ormai quasi ogni giorno c’è la notizia della previsione di chiusura di una classe in qualche scuola del territorio, per effetto combinato della crisi demografica (meno alunni) e dei tagli previsti dal governo sul personale scolastico (meno docenti).

Una situazione particolare si è creata a Somma Lombardo, dove si è arrivati ad avere ben tre sezioni a rischio: alla scuola dell’infanzia della frazione di Maddalena, alla primaria “Macchi”, e anche alla scuola d’infanzia “Galli” in centro città.

Se per Maddalena l’allarme è rientrato, alla “Galli sono sul piede di guerra. Anche perché, come in altri casi, i numeri non raccontano qui di una flessione della domanda.

«Per l’anno scolastico 2025/26 ha già raggiunto 45 iscrizione completando le sezioni dei bambini uscenti, eppure dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese è arrivata comunicazione di chiusura di una classe proprio in questo plesso, già penalizzato due anni fa con una sezione tagliata» scrivono i genitori, che chiedono «una decisione coerente con la realtà dei fatti». Vale a dire: il mantenimento della sezione, evitando di smembrarla e di rendere troppo affollate le altre sezioni che rimarrebbero sul territorio.

Sono casi che si moltiplicano e a cui l’Ufficio Scolastico Territoriale – articolazione periferica del Ministero dell’Istruzione e del Merito – deve far fronte.

Il Comune non ha diretta competenza sul tema, ma anche il sindaco Stefano Bellaria si è mobilitato sui diversi casi segnalati: «Con il dott.Carcano dell’Ufficio Scolastico c’è un confronto vero, ci siamo visti di persona per affrontare la questione» dice Bellaria. «Si sta cercando di garantire le sezioni sia alla Galli sia alla Macchi. Anche a fronte di esigenze reali: c’è anche un problema di spazi, per esempio alle Galli dove ci sono aule piccole che farebbero fatica ad accogliere un numero elevato di alunni. Inoltre la “Galli” serve il centro città e c’è anche una situazione particolare su Dsa e alunni di origine straniera, bambini che hanno bisogno di maggiori attenzioni».

È un elemento che sottolineano anche i genitori: «la Scuola Infanzia Galli è ubicata in centro città a Somma Lombardo, accoglie un gran numero di residenti (circa 123 bambini) tra cui il 60% di alunni stranieri di nazionalità diverse». Ci sono anche famiglie con più figli, dove s’instaura un rapporto particolare con la scuola, che diventa un riferimento anche pratico. La scuola infatti «è raggiungibile a piedi, offre pre e post scuola, unico tra i plessi».

Alla fine di marzo la bozza ministeriale parlava, a livello nazionale, di un taglio di 5660 insegnanti e di 2740 assistenti tecnico amministrativi. Se da un lato i numeri di alunni diminuiscono, i tagli delle sezioni arrivano prima, anche dove i bambini ci sono. Come alla “Galli” di Somma.