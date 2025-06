All’Insubria è arrivato il professore avatar: un gemello digitale di quello umano, sempre a disposizione degli studenti

Un professore umano e il suo gemello digitale, sempre a disposizione degli studenti. L’Università degli Studi dell’Insubria e l’Università di Bologna hanno sviluppato il primo Digital Twin che riproduce al cento per cento il docente.

Il primo Avatar 3D dell’Insubria è quello del professor Davide Tosi, titolare dell’Insegnamento di Big Data e delegato della rettrice all’Intelligenza artificiale: è stato realizzato dallo stesso Tosi in collaborazione con il professor Gustavo Marfia e un team di ricercatori e tesisti nel VARLab, il Virtual and Augmented Reality Lab dell’Ateneo emiliano.

L’Avatar risulta essere una copia identica di Tosi, sia nel suo aspetto fisico che nei movimenti e nella voce sintetizzata. L’Avatar usa un sistema di Intelligenza Artificiale Generativa specializzato sulle tematiche che vengono affrontate e approfondite durante le lezioni dell’insegnamento di Big Data, tenute in aula dal professore, per rispondere in qualsiasi momento alle domande e ai dubbi degli studenti in relazione alle materie e alle lezioni che stanno seguendo per questi insegnamenti.

Per esempio che cos’è l’intelligenza artificiale? L’intelligenza artificiale è una capacità di apprendimento automatico che consente computer di imitare la ragione umana attraverso l’addestramento sudato. Può essere applicata in vari settori, come il gioco, la salute, le finanze, migliorando la produttività e la qualità delle risposte.

Cosa sono i big data? Big data è un tipo di dati vasti e complessi, generati da una grande quantità di informazioni che vengono raccolti e processati in modo efficiente. Questi dati possono essere utilizzati per analisi, previsione e miglioramento della produttività, anche se sono spesso molto grandi e complesse da gestire.