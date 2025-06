Alpe di Siusi: il fascino discreto dell’altipiano nel periodo estivo

L’Alpe di Siusi (Seiser Alm) è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro quiete e bellezza. Situato nel cuore del territorio dolomitico, l’altipiano più vasto d’Europa si trasforma d’estate in un mosaico di colori: prati fioriti, boschi verdi e viste spettacolari sullo Sciliar e sul Sassolungo.

Con i suoi sentieri ben segnalati, le malghe accoglienti e l’aria cristallina, è il posto perfetto per coloro che cercano una vacanza rilassante, ma al tempo stesso attiva, immersi in un ambiente naturale d’eccezione.

L’Alpe non è solo un rifugio per escursionisti esperti, ma anche una meta accessibile a famiglie, coppie e viaggiatori in cerca di benessere e autenticità.

Dove soggiornare: relax e comfort nel cuore di Siusi

Per godere appieno dell’esperienza estiva sull’Alpe di Siusi è fondamentale scegliere una struttura accogliente e ben posizionata. Un’ottima opzione è il Florian Parc Hotel, hotel 3 stelle con piscina sull’Alpe di Siusi, per la precisione a Siusi allo Sciliar. La struttura, gestita dalla Famiglia Thomaseth, è immersa in un parco privato di circa 5.000 m², dispone di una piscina esterna con vista sulle montagne, camere luminose e curate, una zona wellness con sauna finlandese e cabina a infrarossi, wi-fi gratuito in tutta la struttura e parcheggio coperto. La posizione è ottimale: in pochi minuti a piedi si raggiunge la stazione della cabinovia per l’Alpe di Siusi, consentendo un accesso comodo e diretto ai sentieri e alle baite d’alta quota. Lo staff organizza su richiesta escursioni guidate, tour in e-bike e prenotazioni tee time.

Estate tra natura e tradizione: cosa offre l’Alpe di Siusi

Dal 1° luglio all’Alpe di Siusi prende avvio una serie di manifestazioni che animano le serate e le giornate estive. Ogni giovedì, da 1° al 31 luglio, si tiene l’iniziativa “Universo in fattoria: dal latte al formaggio”, un’esperienza per famiglie con spiegazioni sulla produzione casearia locale.

Il 6 luglio si svolgerà invece la Mezza Maratona Alpe di Siusi, una gara tra sentieri alpini aperta a tutti gli appassionati.

Il 12 luglio sarà invece dedicato alla “Rosengarten Schlern Sky Marathon”, corsa in quota per gli amanti del trail, mentre il 17 luglio, a Bagni di Lavina Bianca (Tires al Catinaccio) si terrà la suggestiva “Cena del montanaro”, evento gastronomico sotto le stelle.

In piena estate, il 14–16 agosto, la tradizione torna con la Festa della polenta a Siusi allo Sciliar, un’occasione conviviale attorno a piatti tipici. Infine, il 18 agosto si svolgono le “Notti delle streghe”, con passeggiate e racconti al calar del sole, per un’esperienza suggestiva tra leggenda e natura.

Gite nei dintorni: mete affascinanti a portata di auto

Siusi allo Sciliar rappresenta anche un ottimo punto di partenza per escursioni giornaliere in auto. In circa 50 minuti si raggiunge Bolzano, capoluogo altoatesino dove si può fare shopping sotto i portici medievali o gustare un aperitivo in piazza Walther. In 40 minuti circa si arriva a Bressanone, con il suo duomo barocco, il chiostro affrescato e il vivace centro storico. Chi è appassionato di natura può dirigersi verso il Lago di Carezza, in poco più di un’ora di auto, celebre per i suoi riflessi smeraldo e le leggende ladine. Infine, una sosta a Chiusa, borgo affascinante lungo la Valle Isarco, permette di scoprire un centro storico ben conservato e ricco di botteghe artigiane, ideale per una giornata tra arte e sapori locali.