Alpini in festa, quattro giorni di solidarietà ad Azzate

“Aiutaci ad aiutare”. È questo lo slogan scelto dagli Alpini per gli appuntamenti dell’estate 2025. In particolare da giovedì 25 giugno, si aprirà ad Azzate la “Festa alpina” che nella storica location di Villa Mazzocchi, di fronte alla Chiesa parrocchiale, si protrarrà sino a domenica 29 giugno.

Buon cibo, tanta allegria e solidarietà: ecco gli ingredienti dell’appuntamento che ha lo scopo di raccogliere fondi per poi fare beneficenza. Saranno in vendita le Stelle alpine e i fondi ricavati verranno destinati alla Protezione civile della sezione ANA di Varese, mentre il ricavato del banco gastronomico sarà poi utilizzato dal gruppo guidato da Ernesto Ferrarini per ulteriori scopi.

L’evento si aprirà giovedì sera alle ore 19 e così sarà anche nelle serate successive di venerdì e di sabato. Sempre con un ampio menù tra cui scegliere i piatti preferiti. Domenica, 29 giugno, la “Festa alpina” di Azzate vivrà il suo clou: alle 11 la Messa nella Chiesa parrocchiale, poi in Villa Mazzocchi alle 12.30 il pranzo e alle 19 la cena (Qui programma con menu) per concludere l’intensa quattro giorni che per la comunità locale rappresenta un momento conviviale di grande socialità. Anche per stare vicini e mostrare il proprio affetto alle Penne nere, amici veri di Azzate, sempre disponibili a dare una mano per il bene del paese e delle sue realtà associative.