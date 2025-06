Amadou Seini due volte clamoroso: 24 rimbalzi e un autocanestro incredibile

Amadou Seini, giovane pivot camerunense ma varesino d’adozione visto che da anni gioca nell’Academy di Gianfranco Ponti, si è reso protagonista di una partita clamorosa nel bene e nel male ai Mondiali Under 19 in corso a Losanna.

Il giocatore biancorosso – che con il Camerun ha già giocato a livello senior – è stato grande protagonista in campo contro l’Australia, anche se la sua nazionale non è riuscita a strappare la vittoria andata ai “Canguri” con il risultato di 101-96 dopo ben due tempi supplementari. Nel bene, Seini ha messo a segno una statistica da favola visto che ha raccolto ben 24 rimbalzi.

Un risultato che è il secondo nella storia del mondiale giovanile dietro ai 25 fatti segnare dall’australiano Andrew Bogut che poi venne scelto al Draft NBA con il numero uno assoluto e ha avuto una lunga carriera con tanto di titolo vinto con Golden State nel 2015.

Purtroppo per lui però Seini si è anche reso protagonista di un episodio tanto inusuale quanto inspiegabile; un autocanestro (in schiacciata) nel corso del quarto periodo. Due punti assegnati all’Australia che – visto come sono andate le cose – sono risultati decisivi in negativo per la nazionale africana. Come si vede nel filmato in apertura, Seini è andato a portare un blocco a un compagno in occasione di una rimessa dei suoi da fondo campo (con l’Australia in pressing). Dopo il blocco il pivot si è regolarmente “aperto” verso la palla ma una volta ricevuto il passaggio è andato a schiacciare nel proprio canestro tra l’incredulità di tutti i presenti e la disperazione del proprio allenatore.

Un peccato perché Amadou ha chiuso l’incontro con statistiche molto buone: oltre ai 24 rimbalzi anche 15 punti con 7 su 12 dal campo, 3 stoppate e 3 recuperi. Purtroppo però il bravo Seini rischia ora di passare alla storia per il motivo sbagliato.