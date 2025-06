Ampliamento uffici e rinnovamento del punto vendita TIGROS a Solbiate Arno

Da diversi giorni è aperto un cantiere che riguarda TIGROS di Solbiate Arno. L’azienda ha avviato i lavori per l’ampliamento degli uffici, confermando così la volontà di rimanere e investire nel territorio del comune dove ha la sede principale. L’intervento rappresenta anche un’opportunità per rimodernare il punto vendita e aggiornare le strutture operative.

Il progetto prevede un rinnovamento completo degli impianti, con l’introduzione di tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. Sono inoltre in arrivo alcune novità rivolte ai consumatori, che rappresentano una prima assoluta per l’azienda.

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di luglio. Gli uffici cresceranno del 20 percento, raggiungendo una superficie complessiva di circa 2.400 metri quadrati. Per quanto riguarda l’area vendita, non è previsto un ampliamento, ma saranno apportati miglioramenti in alcuni reparti, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’acquisto più efficiente e funzionale.