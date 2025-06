Anche Varese festeggia il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Giovedì 5 giugno, alle ore 18.00, i Carabinieri del Comando Provinciale di Varese celebreranno la ricorrenza del 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia militare che si terrà presso la caserma sede del Comando Provinciale, ubicata in Via Aurelio Saffi.

Al mattino si terrà, invece, altra cerimonia commemorativa, nel corso della quale verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti presente in questa caserma, alla presenza degli Ufficiali e di una rappresentanza del personale della sede.

La cerimonia in armi vedrà lo schieramento di una rappresentanza composta dai carabinieri del Comando Provinciale di Varese – istituito nel 1993 in luogo del Gruppo nato nel 1937 e che ha alle proprie dipendenze cinque Compagnie, una Tenenza e 38 Stazioni, nonché il Nucleo CC c/o il CCR di Ispra – e dei rimanenti reparti di specialità presenti sul territorio provinciale.

Nel dettaglio, al cospetto del Presidente della Regione Lombardia e delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, saranno schierati, al comando del Comandante della Compagnia di Varese, un plotone in armi in G.U.S., un plotone di Comandanti di Stazione della Provincia ed un blocco di specialità dell’Arma, costituito da equipaggi del Nucleo Radiomobile e dei motociclisti, da carabinieri di quartiere, del servizio navale, del Comando di PM di Solbiate Olona, del Gruppo CC Forestale, nonché da militari dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Sardegna”, che, come noto, dall’aprile dello scorso, sta operando sul territorio provinciale in supporto all’Arma territoriale, nella quotidiana attività di contrasto al fenomeno delle “spaccio nei boschi” alternandosi con gli altri tre Squadroni Cacciatori “Calabria”, “Sicilia” e “Puglia”.

Presenti anche i gonfaloni della Regione Lombardia, della Provincia di Varese e dei Comuni sedi di Comando retto da Ufficiale, nonché una rappresentanza delle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’ANFOR e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i propri labari. Nel corso della manifestazione verranno, infine, consegnati alcuni riconoscimenti conferiti ai Carabinieri del Comando Provinciale di Varese, distintisi in particolari operazioni di servizio.

Dal Comando di Varese ricordano che la ricorrenza viene celebrata il 5 giugno, sebbene il Corpo dei Carabinieri Reali venne istituito da Vittorio Emanuele I di Savoia il 13 luglio 1814, poiché in tale data dell’anno 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, quale tributo per le gesta compiute da numerosi reparti nel corso della 1^ Guerra Mondiale.