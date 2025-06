Ancora senza esito le ricerche dell’accoltellatore di Varese

Sono ancora senza esito le ricerche dell’uomo che nella mattinata di ieri, sabato 31 maggio, è accusato di aver accoltellato un 42enne in un condominio a Bosto, quartiere varesino, in via Sant’Imenio. Entrambi i soggetti coinvolti in questa vicenda sono originari di El Salvador e il litigio è avvenuto tra la notte di venerdì e le prime ore di sabato, quando alcuni residenti avevano sentito forti urla provenire da quell’appartamento al civico 21.

Poi l’arrivo della polizia di Stato e della Scientifica, che ha effettuato i rilievi anche fuori dall’androne dello stabile: tracce di sangue e altri elementi utili alle indagini.

Ma dell’accoltellatore non vi è ancora traccia. L’uomo dovrà rispondere del reato di «lesioni gravissime».