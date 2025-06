“Andiamo di festa”: Varese Corsi invita tutti alla grande serata di fine anno

Varese Corsi chiude l’anno con “Andiamo di Festa!”, una serata speciale che si terrà venerdì 13 giugno dalle 18:30 alle 21:30 alle aule e il Salone Motta in Piazza Motta 4, a Varese. L’evento è gratuito e aperto a tutti, pensato per celebrare insieme la fine dei corsi e offrire un’occasione di incontro e condivisione con insegnanti, corsisti e cittadini.

Durante la serata sarà possibile visitare le esposizioni dei lavori realizzati durante i corsi di fotografia, ma il cuore dell’evento saranno le esibizioni dal vivo: sul palco si alterneranno allievi e maestri di alcune tra le discipline più apprezzate, tra cui Zumba, Country, Danza del Ventre e Tango Argentino.

Oltre alla danza, ci sarà spazio anche per il mondo delle lingue, dell’arte e del benessere, che saranno protagonisti in un contesto informale e accogliente. Tra i momenti più attesi, anche l’aperitivo in lingua offerto da La Paranza, che porterà una selezione delle sue specialità per accompagnare la serata.

“Andiamo di Festa!” è il modo con cui Varese Corsi sceglie di concludere un anno ricco di attività, con l’obiettivo di ringraziare chi ha partecipato e invitare chi è curioso di conoscere da vicino le tante proposte in partenza da settembre.