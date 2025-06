Anemos Italia apre un nuova sede a Saltrio, firmata la convenzione con il Comune

Nella splendida cornice dello storico Palazzo Marinoni, sede della Biblioteca Comunale, si è tenuta la firma ufficiale della convenzione tra il Comune di Saltrio e Anemos Italia ODV, rappresentata dalla Presidente Anna Marsella. A sottoscrivere l’accordo per l’Amministrazione Comunale è stata la Dott.ssa Solidea Peroni, Responsabile del Servizio di Assistenza Sociale.

Un know-how al servizio della comunità

Il Comune di Saltrio ha scelto di affidare questi spazi ad Anemos Italia Odv, riconoscendo nel suo know- how multidisciplinare un’opportunità unica per il territorio. Anemos porterà in loco un team di esperti qualificati – psicologi, formatori, educatori, artisti e operatori sociali – capaci di trasformare i locali comunali in un punto di riferimento per la cittadinanza, capace di generare cultura, prevenzione, coesione e nuove possibilità.

L’associazione metterà a disposizione professionisti con comprovata esperienza nella progettazione e gestione di percorsi educativi, artistici e sociali, promuovendo una rigenerazione sociale e intergenerazionale, fondata sui valori del rispetto, della legalità e della solidarietà.

Una partecipazione corale

A testimonianza dell’impegno profondo e condiviso, tutto il Direttivo e il gruppo operativo di Anemos Italia Odv ha preso parte attiva alla giornata, confermando la centralità di questo progetto nel piano d’azione associativo. Dopo la firma della convenzione, lo staff si è riunito in una sessione di lavoro per definire la programmazione delle attività in linea con gli obiettivi della convenzione, a partire dal coinvolgimento diretto della popolazione e delle realtà del terzo settore già presenti a Saltrio.

“È per noi motivo di grande orgoglio essere stati scelti dall’Amministrazione Comunale per contribuire alla costruzione di una rete sociale viva, che metta al centro i giovani, valorizzi gli anziani e promuova una cultura attiva e inclusiva – ha dichiarato la Presidente Anna Marsella –. Questo incarico ci stimola a fare ancora di più, con passione, competenza e presenza costante sul territorio.”