Angera, moto d’acqua prende fuoco al distributore nautico: interviene un vigile del fuoco fuori servizio

Un principio d’incendio che poteva avere conseguenze gravi è stato prontamente domato grazie al tempestivo intervento di un vigile del fuoco libero dal servizio. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 27 giugno ad Angera.

Erano circa le 18.30 quando nei pressi del distributore nautico di carburante situato in via Pietro Martire una moto d’acqua ha improvvisamente preso fuoco, presumibilmente durante la fase di accensione. Le fiamme sono divampate mentre il natante si trovava ormeggiato presso i pontili, in prossimità della pompa di erogazione del carburante, aumentando notevolmente il rischio di propagazione dell’incendio.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato un vigile del fuoco del Comando provinciale di Varese, abitualmente in servizio presso il Distaccamento di Ispra, che si trovava sul posto per motivi privati. Nonostante fosse fuori turno, l’uomo è immediatamente intervenuto utilizzando gli estintori presenti nell’area per domare le fiamme.

Il suo intervento, rapido ed efficace, ha permesso di contenere l’incendio e di scongiurare danni ben più ingenti, proteggendo non solo la struttura del distributore ma anche le altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. Non si segnalano feriti.