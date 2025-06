Apre il Centro Studi Voltaire in via Dandolo a Varese: attenzione alla persona e scuola aperta anche nel pomeriggio

Una nuova opportunità per gli studenti varesini: il Centro Studi Voltaire apre la sua nuova sede in via Dandolo 26 a Varese, portando con sé l’esperienza maturata in oltre quindici anni di attività a Monza, dove ogni anno segue in media un centinaio studenti. La nuova scuola è pensata per accogliere anche i ragazzi più fragili e propone un’offerta didattica su misura, ponendo al centro la persona.

Il Centro è specializzato nel recupero di anni scolastici e nella preparazione di anni singoli per ragazzi che hanno difficoltà a frequentare percorsi scolastici tradizionali; una scelta pedagogica consapevole e ben definita, come spiega la direttrice della sede varesina Stefania D’Altilia: «Il centro offre la possibilità di attivare percorsi scolastici personalizzati. Le lezioni sono in presenza, (solo eccezionalmente on line). L’orario scolastico va dalle 8.15 fino alle ore 14 con un monte ore simile a quello della scuola tradizionale ma in gruppi classe con un numero di studenti ridotto».

La metodologia si basa su un percorso mirato che permette di colmare le lacune pregresse e affrontare con serenità l’annualità successiva, grazie alla costante presenza dei docenti, figure di riferimento fondamentali per gli studenti sia dal punto di vista didattico che umano.

Una scuola che accoglie e valorizza

Il Centro Voltaire si distingue per l’accoglienza verso studenti fragili, spesso reduci da esperienze scolastiche negative o insuccessi.

«I nostri sono spesso studenti sfiduciati, che devono recuperare la voglia di mettersi in gioco e apprezzare la cultura come mezzo per affermarsi nella vita», racconta Stefania D’Altilia.

Ogni inserimento scolastico è preceduto da un test d’ingresso, utile a v far emergere le eventuali difficoltà e carenze sulle quali intervenire. L’offerta copre diversi indirizzi della scuola superiore: licei, istituti tecnici e professionali.

I gruppi classe ridotti permettono di lavorare in modo mirato e personalizzato, costruendo un percorso che rispetta i tempi, le capacità e le aspirazioni di ciascun ragazzo.

Una scuola sempre aperta: attività extracurricolari nel pomeriggio

Uno degli aspetti più innovativi del Centro Voltaire è la scuola aperta anche nel pomeriggio.

«Dopo la fine delle lezioni normali, i ragazzi possono rimanere sia per studiare individualmente o in piccoli gruppi sia per fare attività extra come scrittura creativa, teatro o altre iniziative che stiamo definendo con le opportunità che il territorio di Varese offre. Anche questa è una caratteristica del nostro centro perché noi crediamo nella funzione aggregativa della scuola».

Non solo dunque un luogo dove recuperare gli anni persi, ma un ambiente dove i ragazzi possono studiare insieme, confrontarsi, simulare interrogazioni e costruire legami di amicizia. Un contesto che stimola la crescita personale oltre che quella scolastica.

Studio assistito, simulazioni d’esame e supporto costante

La scuola fornisce anche doposcuola e studio assistito per studenti delle superiori, offrendo supporto in diverse materie con la guida dei docenti. Durante l’anno sono previste due simulazioni d’esame (a dicembre e a marzo), che permettono agli studenti di prendere confidenza con le prove finali.

Un progetto educativo radicato e in crescita

Il nuovo Centro Studi Voltaire di Varese si inserisce in una visione educativa solida, portata avanti con convinzione dall’amministratore delegato Matteo Micati, che guida da quindici anni un centro dove il valore della cultura si intreccia con il rispetto e la crescita della persona.