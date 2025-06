Arcigay Varese e Varese Pride al Budapest Pride: solidarietà dove l’orgoglio è sotto attacco

Sabato 28 giugno, nella Giornata Mondiale dell’Orgoglio LGBTQIA+, una delegazione di Arcigay Varese e Varese Pride sarà ufficialmente presente al Budapest Pride, in un contesto segnato da gravi restrizioni alla libertà di manifestazione.

Le autorità ungheresi hanno vietato la parata del Pride, applicando una legge che limita le espressioni pubbliche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Le persone partecipanti rischiano sanzioni amministrative, procedimenti penali e il possibile utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per identificarle.

Nonostante ciò, il sindaco di Budapest ha riconosciuto ufficialmente il Pride come evento municipale, garantendone lo svolgimento. È prevista una partecipazione ampia da tutta Europa, con delegazioni associative, cittadine e la presenza annunciata di europarlamentari. La manifestazione si terrà tuttavia in un clima di forte tensione, con la presenza annunciata di gruppi di estrema destra che organizzeranno contromanifestazioni lungo il percorso.

Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese, dichiara:

“Partecipiamo al Budapest Pride con consapevolezza e rispetto. A Varese, grazie al sostegno di tante realtà, stiamo costruendo visibilità, spazi sicuri e relazioni solide. Ma sappiamo bene che ovunque, anche nei contesti più collaborativi, la libertà e i diritti non vanno mai dati per scontati. Quando in Europa un Pride viene ostacolato, esserci diventa un dovere civile, umano e politico. La nostra presenza vuole essere un gesto responsabile ma deciso, al fianco di chi oggi resiste.”

La partecipazione di Arcigay Varese e Varese Pride al Budapest Pride è un atto di solidarietà internazionale e responsabilità collettiva, in linea con l’impegno continuo per la tutela dei diritti civili a livello locale, nazionale ed europeo, concludono i rappresentanti di Arcigay Varese.