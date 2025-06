Arrivano i televisori all’ospedale di Angera: a fornirli la Fondazione Circolo della Bontà

Grazie alla costante vicinanza della Fondazione Il Circolo della Bontà le camere di degenza della Chirurgia e dell’Ortopedia all’ospedale di Angera si arricchiscono oggi di un nuovo servizio: televisori per i pazienti

installati davanti ai letti , persone accompagnate nel momento della fragilità e delle cure. La donazione consolida la collaborazione tra l’ASST Sette Laghi e un ente del Terzo Settore sviluppatasi nell’arco di 14 anni con iniziative di forte impatto umano come il progetto CurArti che ha portato bellezza, svago e cultura nei luoghi di cura.

I televisori sono stati consegnati negli scorsi giorni e ha partecipato alla cerimonia l’associazione Amor. «Sperimentiamo anche ad Angera il valore del prendersi cura, fondamentale negli ospedali dove il paziente chiede di poter contare non solo sulle terapie – spiega Stefano Crespi, consigliere della Fondazione presieduta da Gianni Spartà – Abbiamo già donato televisori a Varese, Tradate, Cittiglio, Luino, convinti che non sia banale aggiungere attenzione al tempo trascorso dal paziente in una camera di degenza. Dietro a questi piccoli gesti c’è la cultura della solidarietà che passa anche da qui».

«Accogliere i pazienti in ambienti più confortevoli e curati significa migliorare non solo la qualità dell’assistenza, ma anche la qualità della vita durante la degenza – commenta la dottoressa Anna Iadini, Responsabile della Direzione Medica dell’Ospedale di Angera – Per questo, iniziative come quella della Fondazione Il Circolo della Bontà sono

per noi preziose: portano valore aggiunto al nostro lavoro quotidiano e testimoniano quanto sia importante la collaborazione tra l’ospedale e il Terzo Settore. Ringraziamo la Fondazione per la sua presenza costante,

attenta e concreta».