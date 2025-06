Aryanna, la voce di Busto Arsizio che incanta TikTok con Morricone

Un primo piano, la sua voce che segue il pianoforte per evocare un intero immaginario cinematografico, quello dei capolavori di Sergio Leone. Con la sua interpretazione del tema di C’era una volta il West di Ennio Morricone, Aryanna ha raggiunto più di mezzo milione di visualizzazioni su TikTok.

Non si tratta, in realtà, dell’unico video diventato “virale” tra quelli postati da Arianna Bruno, cantautrice di 27 anni, originaria di Vanzaghello ma formatasi tra Busto Arsizio e Legnano. I suoi video “fatti in casa” su Tik Tok, nati durante il Covid, le sono valsi l’incoronazione a “jukebox vivente“, con decine di miglia di followers che le chiedono ogni giorno nuovi brani da eseguire e postare sui social.

«Tutto sui social è iniziato come un gioco – racconta Aryanna – ma negli ultimi mesi è accaduto qualcosa di incredibile. Io non ho alle spalle un’etichetta famosa, non faccio sponsorizzazioni sulle piattaforme, ogni cosa che pubblico la costruisco da sola, dall’inizio alla fine, però in modo altamente professionale. Ora mi scrivono da tutta Italia e anche dall’estero. Ho chi mi ama e ho anche i miei haters, segno che qualcosa sta succedendo. Capita persino chi mi riconoscano per strada e io, quando mi fermano, sono più emozionata di loro».

Ma oltre alla presenza sui social, Aryanna porta avanti un percorso da cantautrice che le ha già consentito di comporre nove brani inediti, tra cui Gentleman e Blackstar, singoli cantanti in inglese, promossi anche attraverso videoclip.

Da tempo canta all’interno del collettivo della Mamo’s Band di Massimo Pedrani e ha avviato una collaborazione con gli Exnovo, con i quali ha inciso un cd Cenere sulla neve che fa da colonna sonora a uno spettacolo teatrale. Parallelamente, la 27enne artista è finita sul grande schermo. Il suo viso e la sua voce, incastonati in una esibizione della Mamo’s Band, hanno scandito una delle scene più del film L’incombenza delle cose, un noir anni ’50 dei giovani registi Matteo Ballarati e Federica Crippa, uscito in sala in marzo.

«Non mi faccio mancare niente – conclude Aryanna – perché ormai la musica è la mia vita. Richiede sacrifici, spesso ha regole spietate, ma di certo non mi arrendo. Le mie giornate sono piene di note: insegno canto, scrivo i miei testi, preparo progetti ed eventi. Poi, quando devo distrarmi, realizzo i video su Tik Tok, lasciandomi ispirare dalle richieste di chi commenta. Essere il jukebox dei miei follower mi rende troppo felice».