Assistenza residenziale per anziani: cosa valutare prima di scegliere la RSA

Quando il domicilio non è più il luogo sicuro o comodo per un genitore o parente bisognoso di assistenza, la ricerca di una residenza sanitaria diventa un’importante alternativa.

Scegliere in fretta, però, è il modo più sicuro per pentirsene: serve tempo per verificare autorizzazioni, servizi, atmosfera e distanza da casa. Solo in questo modo si può trovare la struttura capace di trasformare l’ingresso in RSA nell’inizio di un nuovo e sereno capitolo della vita dell’anziano.

Vediamo quindi insieme cosa occorre fare e quali elementi occorre valutare con attenzione quando si cerca la struttura giusta per il proprio caso.

Visitare la struttura di persona

Nessuna brochure può sostituire l’impatto diretto con corridoi, stanze e giardino. Ad esempio, nella RSA Anni Azzurri a Milano è possibile visitare la struttura per farsi un’idea concreta del luogo dove il nostro anziano parente sta per entrare.

Infatti, il primo sopralluogo rivela in pochi secondi se l’ambiente è pulito, se gli odori sono gradevoli e se lo staff saluta con naturalezza gli ospiti per nome. Vale la pena presentarsi in giorni diversi e a orari differenti, così da osservare la routine quotidiana. È utile portare con sé anche il futuro residente: il suo sguardo, più di ogni parola, svelerà se in quel luogo potrebbe sentirsi accolto e a suo agio.

Durante la visita, si può chiedere di leggere la Carta dei Servizi, che deve essere aggiornata, pubblica e spiegare con chiarezza standard di qualità, figure professionali presenti e modalità di verifica dell’assistenza erogata.

Uno sguardo ai servizi sanitari e ai piani di assistenza

Una RSA è, prima di tutto, un luogo di cura. Al momento dell’ingresso il medico interno redige il Piano di Assistenza Individuale, il PAI, documento che fotografa condizioni cliniche, autonomie residue, terapie e obiettivi di riabilitazione. Il piano deve essere scritto con il contributo dei familiari, firmato e poi rivisto con cadenza regolare.

Meglio chiedere subito quali professionisti sono disponibili di giorno e di notte: medico, infermiere e operatore socio-sanitario dovrebbero coprire le 24 ore, mentre fisioterapista, logopedista o psicologo possono essere previsti su programmazione.

Inoltre, è utilissimo sapere come la struttura gestisce le emergenze: esiste un protocollo diretto con l’ospedale più vicino? Tempi e modalità di trasporto in pronto soccorso devono essere spiegati in modo chiaro e trasparente.

Qualità della vita e relazioni familiari

Il benessere non si misura solo con parametri clinici. È bene chiedere quale spazio hanno le attività quotidiane: ginnastica dolce, laboratori cognitivi, musica, uscite organizzate.

È importante informarsi anche se sono previsti rientri temporanei a casa: poter trascorrere un pranzo di Natale in famiglia o una domenica al mare allenta la nostalgia e mantiene vivo il senso di continuità con il passato.

Infine, è molto importante la flessibilità delle visite: una politica di apertura ragionevole è in grado di rassicurare i parenti e motivare il personale a mantenere standard alti.

Il contratto, infine

Prima di firmare bisogna comprendere voce per voce ciò che la retta copre.

Il contratto deve indicare le prestazioni incluse (alloggio, pasti, assistenza sanitaria di base, lavanderia) e quelle escluse, come esami specialistici, ausili ortopedici, parrucchiere.

Deve anche spiegare come cambia la tariffa se lo stato di salute peggiora o migliora. L’importante è che tutto sia chiarito e previsto, per stare sereni e non avere sorprese di nessun tipo, certi di aver affidato il proprio parente in ottime mani.