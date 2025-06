Astuti (PD): “Cittiglio, Angera e Luino verso un’altra estate rovente, la Regione si muova subito”

«A Cittiglio, Angera e Luino si profila un’altra estate da incubo, ancora senza impianti di condizionamento adeguati». Il caldo estremo previsto nei prossimi giorni sulla nostra regione preoccupa il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che già lo scorso anno aveva sollecitato la giunta lombarda con un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sull’installazione dell’impianto di condizionamento all’interno di tutti i reparti dell’ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio.

«Struttura – puntualizza Astuti – dove da cinque anni si promette un impianto di climatizzazione che non è ancora stato realizzato. La problematica è condivisa, da sempre, anche dagli ospedali di Angera e Luino. Siamo molto preoccupati, perché queste strutture nei prossimi giorni saranno messe a dura prova dall’ondata di calore e dall’assalto ai pronto soccorso».

«La giunta lombarda non ha ancora definito una strategia efficace per affrontare il cambiamento climatico – sottolinea il consigliere – e figuriamoci in una situazione emergenziale come quella che si sta profilando. Si continua a ricorrere a misure tampone dell’ultimo minuto, come i condizionatori portatili installati ad Angera e a Luino, che sono del tutto insufficienti. Nel frattempo, il personale sanitario, già sottoposto a turni massacranti, è costretto a lavorare in condizioni insalubri, soprattutto nei mesi estivi».

«Una situazione non più sostenibile, che mette seriamente a rischio la qualità dell’assistenza e la garanzia dei servizi essenziali – conclude Astuti –. Presenterò nuove sollecitazioni alla giunta lombarda, nella speranza che si trovi al più presto una soluzione concreta per queste strutture ospedaliere».