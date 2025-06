Atletica Gavirate sul trono: è “scudetto regionale” con la squadra under 15

Festa rossoblu al campo sportivo di Darfo Boario, nel Bresciano: la squadra “Cadetti” dell’Atletica Gavirate ha conquistato il titolo regionale per la categoria under 15, un successo notevole per tutto il team del presidente Carmine Pirrella.

Il Gavirate ha collezionato 426,5 punti, solo tre in più di quelli conquistati dall’Estrada (423,5) mentre il podio è stato completato dall’AG Comense, terza con 400,5 punti, con solo mezza lunghezza di vantaggio sull’Atletica Meneghina (400). Tra le Cadette ha vinto proprio la Meneghina sull’estrada con l’OSA Saronno al quinto posto e Gavirate al settimo.

Tra gli atleti in maglia Gavirate spiccano Nicolò Panizza, che ha vinto sia il getto del peso sia il lancio del disco, Giulio Bassola primo nel salto in lungo con 6.02 e Lavinia Mentasti con una doppietta tra le siepi e i 2.000 metri piani. Bene anche Jacopo Moretti, secondo sulle siepi alle spalle del bustocco Leonardo Favini della Pro Patria e terzo sui 2.000 maschili. Oro rossoblu infine anche per Susanna Ossola che vince per un centimetro il salto triplo.

Buoni risultati anche per la Pro Patria che oltre alla vittoria di Favini centra quella nel lancio nel martello con Corrado Valerio oltre al bronzo di Benedetta Maria Pozzi sugli 80 ostacoli. Argenti per l’OSA Saronno nell’alto con Nicole Fusaro e nella marcia con Martina Zighetti.