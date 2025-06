70 anni di Atom, l’azienda che ha fatto la storia delle batterie a Travedona Monate

Situata in Via Vittorio Veneto, alle porte di Travedona Monate, si trova la ATOM: l’azienda specializzata nella vendita di batterie e nella manutenzione che da oltre 70 anni rappresenta un punto di riferimento non solo per tutti gli automobilisti, ma anche per le aziende che cercano accumulatori di qualità.

Nata per rispondere alle necessità di un paese

Registrata il 25 marzo 1954 dai fratelli Carlo e Marco Giuliani, Atom nasce per rispondere a un’esigenza reale del territorio. «Con la diffusione di massa di auto e camion – racconta Luisella Giuliani, figlia di Marco e tra i titolari attuali di ATOM -, c’era bisogno di qualcuno che producesse batterie d’avviamento. Allora gli accumulatori non si importavano…. ma si partiva dall’impasto della materia attiva per la realizzazione delle piastre. Il tutto veniva poi assemblato all’interno dei tradizionali contenitori in ebanite nera o cassette di legno».

Alcune delle prime batterie costruite alla Atom di Travedona Monate

Nel 1967 ATOM decide di fare un passo evolutivo importante e affianca alla produzione e vendita di batterie anche un’officina per l’assistenza tecnica ai veicoli. All’inizio l’officina tratta solo problemi legati all’impianto elettrico, ma col tempo i suoi servizi si allargano, includendo anche la manutenzione meccanica, pneumatici e la diagnosi elettronica. «Negli anni ’90 – ricorda Luisella – siamo diventati una delle primissime officine entrate a far parte della rete italiana dei Bosch Car Service».

Un partner affidabile e sostenibile per chi crea e lavora

ATOM oggi non tratta solamente batterie d’avviamento per veicoli, ma offre un’ampia gamma di prodotti pensati per soddisfare tutte le esigenze di aziende piccole e grandi, dalle piattaforme di lavoro aeree, alle macchine per la pulizia ai robot da magazzino, a qualsiasi macchinario che necessiti di una batteria, comprese anche le esigenze più semplici come la batteria per la e-bike, la moto, la barca, il camper o l’antifurto di casa. «Inoltre – spiega la titolare – affianchiamo i professionisti e le aziende offrendo assistenza e controlli periodici delle batterie delle loro attrezzature».

Nel 1987 i figli di Marco, Giuseppe, Luisella e Stefano Giuliani, subentrano nell’attività e da allora portano avanti l’azienda restando sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi del settore. Particolare attenzione anche riguardo alla sostenibilità. «Dal 2016 – sottolinea Luisella – gestiamo un servizio di raccolta delle batterie esauste, quali intermediari, in collaborazione con primario consorzio nazionale al fine supportare le aziende nella gestione di questo rifiuto e per garantirne il loro corretto smaltimento e riciclo».

Atom, una storia fatta dalle persone

Nata dalla necessità ma anche da un sogno, quella di ATOM è un’avventura lunga quasi tre quarti di secolo, che ha coinvolto tante persone. «Alcune – ricorda Luisella – sono rimaste con noi, altre hanno preso strade differenti, altre purtroppo non ci sono più. ATOM però è ancora qui e sempre al passo coi tempi, per garantire un servizio e un’assistenza specializzata di qualità, con professionisti esperti pronti a gestire correttamente le necessità dei clienti in un settore dove la tecnologia viaggia veloce».

Atom Srl

Via V. Veneto 648, Travedona Monate

Tel. 0332977427

amministrazione@atombatterie.it

I titolari di Atom, da sinistra: Giuseppe, Luisella e Stefano Giuliani