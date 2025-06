Attacco all’Iran, due aerei israeliani El Al trasferiti a Malpensa

Sul piazzale dell’aeroporto di Milano Malpensa sono arrivati, nella notte tra giovedì e venerdì, due B-787-9 della compagnia israeliana El Al, giunti da Miami e Londra.

Si trattava di movimenti preventivi, alla vigilia (quasi in contemporanea) all’attacco israeliano contro l’Iran. L’aeroporto di Tel Aviv è stato chiuso, così come lo spazio aereo israeliano, e la flotta è stata riposizionata per preservarla da eventuali contrattacchi iraniani.

Secondo un’analisi di Leonard Berberi sul Corriere della Sera, El Al e altre compagnie israeliane hanno trasferito in totale sessanta loro velivoli su altri scali, a Cipro ma anche in altre località europee, tra cui appunto Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

L’appassionato di aviazione Alessandro Quaglia ha postato in un gruppo specializzato di Malpensa alcune immagini di due B-787-9 El Al sullo scalo milanese, tra cui quella che apre l’articolo.

La nuova fase “calda” dello scontro tra Israele e Iran sta comportando diverse conseguenze sul mondo dell’aviazione: la chiusura dello spazio aereo israeliano, iraniano, dell’Iraq e della Giordania ha creato un grande “vuoto”, con concentrazione delle rotte Europa-Asia su due grandi flussi, a Nord passando sul Caucaso e a Sud sulla penisola arabica.