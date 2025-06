“Attenzione ai ladri”. E i finti poliziotti rubano oro e preziosi a una coppia di anziani di Gallarate

Truffa “a segno” a Gallarate, ai danni di una coppia di anziani.

I malviventi erano due e si sono presentati nella mattina di venerdì 20 giugno in via San Rocco, qualificandosi come poliziotti, con le consuete divise finte che vengono usate in questi casi per tranquillizzare le vittime.

I due finti poliziotti si sono presentati alla porta mettendo in guardia dai ladri in azione in questi giorni, ma chiedendo anche se avessero contanti, oro o altri preziosi.

La coppia di anziani inizialmente ha cercato di “rassicurare” i finti poliziotti sul fatto che non i preziosi fossero al sicuro, ma poi si sono mossi nell’appartamento finendo per far intuire la posizione dei mobili che custodivano i valori.

A quel punto i truffatori sono riusciti a impadronirsi di soppiatto, prima di allontanarsi in gran fretta.

Nella maggio parte dei casi i truffatori non usano vere divise di carabinieri o polizia, più spesso usano divise che imitano quelle dei corpi dello Stato, per conquistare la fiducia (ma a volte usano anche divise vere, anche di società come le Poste). In ogni caso prima di aprire è opportuno sempre contattare un parente o verificare con le forze dell’ordine.