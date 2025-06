“Attraversamenti”, ai Calimali uno spettacolo internazionale tra canti, culture e memoria

A Fagnano Olona e Gorla Maggiore il teatro itinerante della compagnia LIRT, ospite delle associazioni locali per un evento che unisce territori e umanità

Per la prima volta i comuni di Fagnano Olona e Gorla Maggiore ospitano una compagnia teatrale internazionale: si tratta della LIRT – Laboratorio Internazionale Residui Teatro, protagonista dello spettacolo “Attraversamenti”, un’esperienza teatrale itinerante tra canti, memorie e culture. L’evento è promosso da una rete di associazioni attive sul territorio – Compagnia teatrale La Marmotta, Contrada dei Calimali, La Vigna di San Vitale, DI-versi e In-versi – che con entusiasmo invitano la cittadinanza a prendere parte a questo percorso unico.

“Attraversamenti” non è soltanto uno spettacolo: è un invito a camminare insieme, a riscoprire le radici comuni e a costruire ponti tra culture diverse. Il progetto mette al centro le storie di chi emigra, di chi attraversa terre e confini portando con sé suoni, tradizioni e vissuti, creando un tessuto narrativo ricco di umanità.

L’appuntamento è per venerdì 4 luglio, con due repliche alle ore 17.45 e alle ore 18.45. L’ingresso è a offerta libera, ed è consigliata la prenotazione via email a: segreterialamarmotta@gmail.com.

Un’occasione per vivere il teatro come esperienza collettiva, all’aperto e in cammino, lasciandosi trasportare dalle voci e dalle storie che sanno ancora emozionare.