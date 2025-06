Auto si ribalta nella notte sulla provinciale: ferito un giovane di 23 anni a Venegono Inferiore

Paura nella notte lungo la strada provinciale 233, dove un’auto si è ribaltata intorno alle 2 di venerdì a Venegono Inferiore. Nell’incidente è rimasto ferito un giovane di 23 anni, unico occupante del veicolo.

La centrale operativa SOREU dei Laghi ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Varese che ha prestato le prime cure al ragazzo. Le sue condizioni, inizialmente preoccupanti, sono state valutate in codice giallo: ferite serie ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivato prima delle 3.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Compagnia dei Carabinieri di Saronno. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo, avvenuto in un tratto stradale particolarmente critico nelle ore notturne.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.