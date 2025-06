Autorizzata l’installazione della nuova antenna in via Monteverdi ad Arcisate

“L’Amministrazione comunale di Arcisate intende rendere noto ai cittadini che il competente Ufficio dell’Ente ha autorizzato l’installazione dell’impianto per la telefonia mobile in via Monteverdi”.

Inizia così la nota diffusa nella serata di martedì 17 giugno in merito alla contestata vicenda della nuova antenna per il rione Dovese.

«Se non si fosse proceduto in tal senso, lasciando che decorresse il tempo per il silenzio assenso – spiega l’assessore Maurizio Montalbetti – si sarebbero compromessi gli accordi presi, nell’interesse della popolazione, con la società che installerà l’antenna. I margini di manovra dell’attuale Amministrazione sono strettissimi a causa dello stato di avanzamento del progetto che era già stato presentato e del quale ci siamo subito interessati. La scelta contraria di non autorizzare avrebbe impedito di imporre prescrizioni, creando più danni che benefici».

In particolare, il pilone di sostegno della stazione radio base 5G dovrà avere un’altezza massima non superiore a 24 metri, cioè sarà dieci metri più basso di quanto originariamente previsto.

Inoltre, la struttura sarà verniciata con colore brunito o grigio-verde, al fine di ridurne la visibilità e armonizzarla rispetto agli elementi morfologici e cromatici del paesaggio, così da mitigarne notevolmente l’impatto ambientale.

Dovrà essere rispettata la normativa a tutela della salute pubblica e poiché il palo sarà più basso di quanto previsto l’attivazione dell’impianto è subordinata a una nuova valutazione dell’impatto elettromagnetico da parte di Arpa. Tale valutazione, come già quella precedentemente effettuata, dovrà considerare, oltre alla popolazione residente in zona, anche la presenza nelle vicinanze della scuola primaria “Gianni Rodari”.

“Ciascuno ha pieno diritto di sostenere le proprie ragioni – si legge ancora nella nota – ma l’Amministrazione deve agire nel rispetto delle norme e nell’interesse collettivo”.