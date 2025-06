Azzate, Buguggiate e Brunello si preparano al cambio: don Cesare Zuccato saluta, in arrivo don Aldo Sutera

Novità in arrivo per la comunità pastorale Maria Madre della Speranza, che riunisce le parrocchie di Azzate, Brunello e Buguggiate. A partire dal prossimo settembre, don Cesare Zuccato lascerà la guida della Comunità per assumere un nuovo incarico: sarà infatti il nuovo responsabile della comunità pastorale Madonna del Carmine di Luino, su nomina dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Nella comunicazione ufficiale, il vicario ha sottolineato che l’Arcivescovo ha già individuato il successore di don Cesare, il cui nome è stato reso pubblico domenica 15 giugno. Il nuovo responsabile sarà don Aldo Sutera (nella foto sopra), classe 1965, originario di Palermo. Dopo essere stato parroco a Vergiate, don Sutera è attualmente alla guida della comunità pastorale Paolo VI, che comprende le parrocchie di Lonate Pozzolo, Ferno, Sant’Antonino e Tornavento.