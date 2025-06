Azzi applaude al Decreto sicurezza: “Tra i provvedimenti quello sulle stazioni riguarda anche Saronno”

Il candidato sindaco del centrodestra unito Rienzo Azzi applaude all’approvazione definitiva oggi in Senato del Decreto Sicurezza.

«Il Decreto Sicurezza è legge – commenta Azzi – Tra i tanti nuovi provvedimenti contenuti nel testo, uno ci riguarda direttamente: sono state inasprite anzi raddoppiate le pene per chi compie delitti sui treni o nelle stazioni. I malviventi se beccati non potranno più sperare di essere rilasciati dopo poche ore. Grazie presidente Meloni, grazie ministro Piantedosi, grazie governo di centrodestra. I senatori Pd e Avs, gli stessi partiti che sostengono Ilaria Pagani, si siedono nell’emiciclo e fanno ostruzionismo. I saronnesi sapranno giudicare chi si batte per la sicurezza dei cittadini a tutti i livelli e chi, come anche negli ultimi cinque anni a Saronno, al momento buono si sfila».