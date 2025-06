Bagni nel lago di Varese, anche nell’estate 2025 più no che sì

Bagno sì o bagno no? Sulle sponde del lago di Varese, tornato balneabile nel 2022, il dibattito all’interno delle amministrazioni comunali lacustri è aperto.

La qualità delle acque, grazie agli interventi di ammodernamento della rete fognaria svolti dai soggetti partecipanti all’accordo AQST, è tornata ad essere buona se non addirittura eccellente in alcune zone. Nel frattempo continua il lavoro da parte dei tecnici per garantire la piena balneabilità nei tratti comunali toccati dal lago.

Non tutti i Comuni però adottano però la stessa linea, vediamo qual è la situazione nei diversi territori affacciati sul lago di Varese.

Località Schiranna balneabile a fine luglio

Nicoletta San Martino, assessora all’ambiente del comune di Varese, assicura che il tratto della Schiranna sarà balneabile dopo la seconda metà di luglio.

«La balneabilità è confermata, ma per l’ordinanza bisognerà attendere la fine degli eventi sportivi previsti al Lido della Schiranna», spiega l’assessora San Martino.

Comuni non balneabili

BIANDRONNO – «Confermo che il tratto non sarà accessibile per i bagni perché i lavori di sistemazione della sponda sono ancora in corso e finiranno in autunno – spiega il sindaco di Biandronno Massimo Porotti -. Una volta conclusi, valuteremo se sarà possibile aprirla alla balneazione per l’estate 2026».

CAZZAGO BRABBIA – Davide Bossi, sindaco del paesino di poco più di 700 anime, spiega che la sponda bagnata dallo specchio d’acqua quest’anno non sarà balneabile e tutte le valutazioni che sono state fatte verranno approfondite al convegno di domenica 29 giugno a Gavirate sullo stato delle acque.

Comuni in fase di valutazione

I comuni di Gavirate e Bodio Lomnago rimangono in attesa di capire lo stato delle acque per garantire al più presto la balneabilità.

BODIO LOMNAGO – Il sindaco di Bodio Lomnago, Eleonora Paolelli, sta conducendo delle valutazioni insieme ai tecnici comunali e nei prossimi giorni potrà comunicare se sarà possibile fare il bagno presso il lido di Bodio, considerata una delle spiagge più suggestive del Lago di Varese. Il Lido, oltre a disporre di un ampio prato e di una zona ombreggiata che si estende nel bosco, offre anche un piccolo spazio attrezzato con una doccia per rinfrescarsi.

GAVIRATE – Il vicesindaco di Gavirate Roberto Zocchi fa sapere che i tecnici stanno valutando e questa settimana verrà data una risposta concreta sul tema della balneabilità.

UN WEEKEND ALL’INSEGNA DEL BENESSERE DEL LAGO DI VARESE

Un weekend ricco di attività a Gavirate per promuovere il risanamento delle acque dl lago di Varese. Sabato 28 e domenica 29 Regione Lombardia e AQST organizzano diverse attività per sensibilizzare il risanamento delle acque del lago di Varese.

Tra le iniziative più importanti che affrontano il tema, domenica 29 giugno si svolgerà un convegno sullo stato delle acque dal titolo: “Il lago che vogliamo”.

Durante la conferenza verrano presentati i risultati ottenuti durante il sesto anno di attivazione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Lago di Varese (AQST), nato per affrontare in modo coordinato i problemi ambientali che da decenni interessano il bacino d’acqua.