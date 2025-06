Ballottaggio a Saronno, il faccia a faccia tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani riempie il Cinema Silvio Pellico

Grande affluenza anche per l’ultimo confronto elettorale tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, i due candidati alla carica di sindaco di Saronno che ieri sera si sono sfidati al Cinema Silvio Pellico davanti a più di 400 persone. La serata, organizzata dal Rotary Club e Confcommercio Saronno e moderata dalla giornalista Sara Giudici, è stata caratterizzata da toni pacati e rispettosi che i reciproci attacchi a mezzo stampa dei giorni precedenti non lasciavano presagire. Molti applausi a entrambi i contendenti da parte del pubblico, tra cui sedevano anche volti noti della politica locale e provinciale e sindaci dei paesi vicini.

Nelle otto domande, che i candidati avevano ricevuto in precedenza, sono stati affrontati alcuni temi centrali di questa campagna elettorale, dalla riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini al destino di Palazzo Visconti, dalle emergenze sociali alla riorganizzazione del mercato, dalla tassa di soggiorno alle proposte per il centro cittadino, fino ai rapporti con Milano e la Città metropolitana.

La serata si è conclusa con l’appello al voto dei due candidati.

«Rinnovo l’invito ad andare a votare, anche a chi non è andato al primo turno – ha detto Azzi – sarebbe un segno di grande democrazia se il quorum si alzasse. Vi invito a votare per me perché la mia è una visione complessiva della città e della sua crescita, che non trascuragli enti superiori, ed è una visione liberale che non vuole imposizioni culturali o ideologiche di nessun tipo ma che vuole che il cittadino di Saronno sia libero di scegliere in base alla proprie esigenze e che la politica sia al servizio di queste esigenze, dando le risposte giuste e calibrate».

Anche Ilaria Pagani ha invitato i cittadini a tornare alle urne, allargando l’appello al voto per i referendum: «E’ importante che chi ha votato torni votare per il ballottaggio, ma è importante soprattutto che i giovani vadano a votare per i referendum e per le amministrative perché è giusto prendersi la responsabilità del futuro della propria città. Perché votare Ilaria Pagani? Abbiamo fatto un percorso in questa campagna elettorale, un percorso di partecipazione che ha scelto un campo largo, dalle forze di sinistra fino al centro e questo significa essere capaci di parlare con tipologie diverse di pensiero. Il futuro di questa città si basa sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini e la Saronno che vogliamo è una città inclusiva, dove ci sono i diritti per tutti e che vede la persona al centro».