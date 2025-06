Bambino di sei anni investito a Marchirolo in via Roma

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, a Marchirolo, dove un bambino di sei anni è stato investito da un’auto in via Roma, all’altezza del civico 2. L’allarme è scattato poco prima delle 19 facendo mobilitare in pochi minuti numerosi mezzi di soccorso.

Il piccolo, colpito mentre si trovava a piedi, ha riportato forti contusioni, ma non è in pericolo di vita. È stato classificato in codice giallo, ovvero condizioni serie ma non critiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Luino per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Attivati dalla centrale operativa SOREU dei Laghi, sono giunti in via Roma un’ambulanza di base un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e anche l’elisoccorso

Il piccolo è stato trasportato a Varese in codice giallo