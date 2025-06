Bancomat per pagare le giocate alle macchinette: chiuso per cinque giorni un bar a Cuveglio

Una consumazione al banco pagata molto cara dalla cliente perché serviva per “fare cassa“ col pagamento bancomat, e pagata cara anche dal gestore del bar che pizzicatop dalla Amministrativa della polizia ha incassato la chiusira del suo locale per 5 giorni.

Il questore di Varese ha decretato la chiusura temporanea per cinque giorni di un esercizio pubblico in cui si esercita il gioco lecito attraverso l’utilizzo di macchinette “vlt” (Video Lottery Terminal), situato nel comune di Cuveglio.

Il provvedimento del questore, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, si basa sugli approfondimenti effettuati dai poliziotti della divisione polizia amministrativa della questura di Varese i quali hanno riscontrato una situazione di illiceità presso un esercizio commerciale, dovuta al fatto che il gestore utilizzava il dispositivo “pos” in totale violazione della normativa bancaria, consentendo ai giocatori privi di contante di prelevare soldi “strisciando” la carta di credito o debito, in modo da permettere loro di proseguire nell’attività di gioco anche quando avevano finito i contanti, in tal modo favorendo irregolarmente l’attività di gioco, con conseguente aumento del guadagno.

Nello specifico, durante un’attività di controllo, gli agenti della squadra amministrativa sorprendevano una donna che chiedeva al titolare una birra e 40 euro in contanti, estraendo dal portafoglio la propria carta bancomat. In seguito, il titolare impostava la somma sul POS in uso al bar per concludere il pagamento e, a quel punto, intervenivano i poliziotti che ne interrompevano l’azione. Successivamente, venivano effettuati accertamenti che confermavano che nella stessa giornata il titolare dell’esercizio aveva effettuato ulteriori movimentazioni illecite dello stesso tipo.

Una pratica, quella del pagamento bancomat per camuffare i contanti da impiegare per le giocate, più volte sanzionata dalla guardia di finanza.

La piaga del gioco patologico è al centro di numerose azioni per contrastarne gli effetti, fra cui incontri e attività di sensibilizzazione a cui ha partecipato anche Varesenews con le attività di Materia.