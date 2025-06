Bando europeo: lavaggio e trattamento indumenti di lavoro

Avviso di gara pubblico finalizzato servizio di lavaggio, stiratura e trattamento antistatico degli indumenti di lavoro e della biancheria per i Settori gestiti dall’Unità OIB.LS.3 sul Sito della Commissione Europea a Ispra (VA).

Termine per il ricevimento delle offerte: 07/07/2025

Numero di riferimento: EC-OIB/IPR/2025/OP/0020

I documenti di gara sono pubblicati in Funding Electronic Daily (TED) − the European public procurement journal e disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5c1e418d-7923-41ea-b6ab-a47617f7f15c-CN#anchorDocuments

Amministrazione aggiudicatrice: Commissione Europea-Italia

Persona di contatto: Commissione europea, Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB), OIB.RPP.2

E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu