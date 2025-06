Baseball di Saronno in lutto, addio a Renato Agostinone

Lutto nel mondo dello sport di Saronno. È morto Renato Agostinone, fondatore della società di Baseball saronnese e creatore del campo di Saronno, allenatore, anima e guida di generazioni di giocatori e talenti della zona, oltre ad essere uno sportivo leale, un vero appassionato romantico del Baseball.

Lo ricordano il presidente della società Massimo Rotondo, il vice presidente Gianni Campi, il consiglio direttivo, i dirigenti, i tecnici, i collaboratori e gli atleti del Saronno Softball Baseball: «Per chi lo ricorda il suo motto era “le partite si vincono sul campo e che le chiacchiere si lasciano fuori dagli spogliatoi”, sempre onesto, combattivo e molto rispettoso dell’avversario, un vero esempio del nostro sport. Un abbraccio alla famiglia ed a chi gli ha voluto bene», commentano dalla società saronnese.

Nel 2011 l’allora sindaco Luciano Porro decise di conferirgli l’onorificenza della Ciocchina, benemerenza civica saronnese con queste motivazioni: “Nel 1973 Renato è stato il promotore, assieme al fratello e ad alcuni amici, della nascita del “Saronno Baseball Club”. Si deve a lui la continuità e lo sviluppo dell’attività dell’Associazione sportiva: dal primo campetto della ex De Angelis nel 1973 al campo di Via Piave nel 1974, dalla ospitalità che Renato chiese ed ottenne per 3 anni agli amici del Baseball Club di Caronno Pertusella sino al 1984, anno in cui il Comune di Saronno concesse un campo: la sua costanza ha consentito che a Saronno ci fosse un vero campo e tanti giocatori di Baseball. Renato si dedica poi, sin dal 1981, all’insegnamento del baseball anche nelle scuole utilizzando un metodo semplificato e riuscendo a coinvolgere, con il Trofeo “Little Glove” (dal 2004) circa 300 bambini delle scuole elementari ed i loro insegnanti, inoltre anche la “Coppa dei piccoli” ed il Torneo “delle prime nebbie” tiene impegnati i piccoli a stagione ufficiale già conclusa. In questi 37 anni, sempre in prima linea da volontario, ha coinvolto un numero enorme di ragazzi (tra loro più di 100 giocatori del Saronno Baseball Club hanno partecipato a campionati nelle serie maggiori). Renato è una figura carismatica, una persona bella, profonda, che cerca di insegnare ai bambini che si può vivere in modo diverso, facendo il volontario, insegnando baseball, costruendo modellini di navi e strumenti musicali, ma anche mettendo il proprio impegno in “Passaggi”, associazione che si occupa di malati terminali”.

Il funerale è previsto per martedì 10 giugno alle 16.45 nella casa funeraria di via Manzoni 43 a Saronno.