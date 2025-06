Basket e musica al Parco Brazzelli di Busto Arsizio con l’associazione MeLa Gioco

Sabato 21 giugno, il Parco Brazzelli di Busto Arsizio accoglierà la 4a edizione del torneo di basket 3vs3 firmato dall’associazione MeLa Gioco. Un evento che ormai è diventato un appuntamento immancabile per gli appassionati di pallacanestro della zona, ma anche per chi semplicemente cerca una giornata di sport, musica e buon cibo.

Dalle 11 del mattino e «fino a quando non avremo più fiato per ballare» spiegano gli organizzatori, il parco si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per il basket. Il torneo vedrà sfidarsi squadre maschili, femminili e di baskin, con il consueto spirito di inclusività e sana competizione che contraddistingue MeLa Gioco. Ogni anno il livello del gioco si alza, e questa edizione promette di essere particolarmente emozionante.

Ma il 3vs3 NBK non è solo basket. Oltre alle partite, che si susseguiranno durante tutta la giornata, i partecipanti e il pubblico potranno godere di un’offerta gastronomica che promette di soddisfare ogni palato, con cibo e bevande disponibili per l’intera durata dell’evento. E per chi vuole vivere l’atmosfera a tutto tondo, a partire dalle 17, ci sarà un DJ set che renderà il parco il luogo ideale anche per chi desidera ballare e socializzare.

L’aperitivo in campo rappresenterà un altro momento imperdibile per tutti, quando si potrà mescolare la passione per il basket con un drink in mano e tante risate con gli amici. È questa la vera essenza del 3vs3 NBK: una giornata all’insegna della convivialità e dello sport.

Per chi vuole partecipare, tifare, o semplicemente godersi la giornata, è attivo su Instagram l’account @associazione_mela_gioco per tutte le informazioni. E per chi ha ancora domande o vuole confermare la propria presenza, è possibile inviare una mail a info@associazionemelagioco.it.