Basket femminile: Italia in semifinale agli Europei dopo 30 anni

Il basket femminile azzurro batte un colpo, anche bello potente. L’Italia del c.t. Andrea Capobianco si è qualificata per le semifinali dei Campionati Europei grazie al successo di strettissima misura sulla Turchia. Una vera pagina di storia, perché erano trent’anni che le azzurre non raggiungevano questo traguardo.

Ad Atene l’Italia ha dovuto attendere la fine del tempo supplementare per poter festeggiare: azzurre sotto nella prima parte di gara, poi brave a reagire nel cuore del terzo periodo e a portarsi avanti anche nel quarto parziale. Due errori gravi – una palla persa di Verona, autrice però di una buona partita e una rimessa gettata alle ortiche a poco più di 5″ dalla fine – hanno permesso alla Turchia di pareggiare a fil di sirena con un canestro di Uzun.

Nel supplementare le due squadre hanno fallito diversi tiri in apertura, poi l’Italia ha trovato 6 punti consecutivi di Lorela Cubaj che hanno dato il vantaggio alle azzurre. La Turchia ha pareggiato ma un canestro da centro area di Cecilia Zandalasini – la giocatrice più rappresentativa, ha vinto anche un titolo nella WNBA, la NBA femminile – ha fissato il 76-74 a 14″ dalla fine. Le turche hanno quindi avuto l’ultimo pallone ma un tiro sbagliato e il rimbalzo dell’Italia ha messo fine alla gara. Cubaj (16 con 7 rimbalzi) e Zanda (14) sono state le top scorer seguite da Keys e Verona con 12.

Come dicevamo, un’impresa storica: da tanti anni l’Italia non riesce a rientrare nell’elite del basket continentale nonostante la presenza di diverse ottime giocatrici (tra esse anche la varesina Chicca Macchi, per tanti anni leader della nazionale). L’ultima medaglia agli Europei risale proprio a quel 1995 quando l’Italia vinse l’argento.

Ora la squadra di Capobianco è imbattuta: nel girone disputato in casa ha battuto Serbia, Slovenia e Lituania, ora la Turchia, guadagnando anche l’accesso al premondiale. In semifinale l’Italia (che è senza la giovanissima stella Matilde Villa, infortunata) affronterà venerdì la vincente tra Germania e Belgio per continuare a sognare.