“Bella… Storia”: Villa Hermann diventa teatro a cielo aperto tra arte, civiltà antiche e racconto

Il parco di Villa Hermann a Somma Lombardo si prepara a trasformarsi in un grande teatro immersivo nel verde: il 13 e 14 settembre 2025 andrà in scena “Bella… Storia”, un evento che fonde rievocazione, arte e narrazione per riportare in vita le concezioni dell’armonia e dell’estetica nelle grandi civiltà del passato.

Promosso dall’associazione Quelli del ‘63, l’appuntamento è gratuito e aperto a tutti. Il pubblico, suddiviso in gruppi, sarà accompagnato lungo un percorso a tappe attraverso i secoli, dall’Antico Egitto al Medioevo, grazie alla guida appassionata di ciceroni locali: narratori esperti e volontari che racconteranno scene di vita quotidiana e aneddoti storici immersi nell’atmosfera suggestiva del parco secolare.

Un evento corale con le associazioni del territorio

A rendere ancora più ricca l’esperienza sarà il coinvolgimento di numerose associazioni culturali e sportive locali, che contribuiranno con performance, laboratori, installazioni artistiche e ricostruzioni ambientali. Gli artisti presenti interpreteranno e riproporranno elementi pittorici e figurativi ispirati alle epoche storiche, offrendo così al pubblico un’occasione rara per osservare l’evoluzione dell’arte e della bellezza nel corso dei secoli.

Presentazione ufficiale il 26 giugno

La serata di giovedì 26 giugno 2025 alle ore 20:30 sarà dedicata alla presentazione ufficiale dell’evento, ospitata presso la Biblioteca comunale di Somma Lombardo. Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio il progetto, incontrare i promotori e scoprire i retroscena di questa proposta culturale che intreccia ricerca storica, valorizzazione del patrimonio locale e partecipazione collettiva.

Informazioni pratiche

Date: sabato 13 e domenica 14 settembre 2025

Orari: 10:00–12:30 | 14:00–18:30

Luogo: Villa Hermann, via Pensuti 2, Somma Lombardo

Ingresso: libero e gratuito

Consigli: si raccomanda di indossare scarpe comode per la passeggiata nel parco

In caso di maltempo: l’evento sarà rinviato a nuova data

Contatti per informazioni e conferme di partecipazione:

quellidelsessantatre@gmail.com

335 5901201