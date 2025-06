Benessere, ambiente e comunità: le tre leve di Elmec per costruire un’impresa sostenibile

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione della Settimana della Sostenibilità 2025 di Elmec Informatica, azienda che da più di 50 anni sviluppa servizi IT per le imprese. È stata una cinque giorni di eventi, testimonianze e approfondimenti che hanno confermato il forte impegno dell’azienda verso lo sviluppo di una visione che punta al benessere personale, all’impatto ambientale e al valore per la comunità.

Tra i progetti più significativi messi in evidenza durante l’edizione di quest’anno, ci sono tre capisaldi su cui Elmec ha concentrato le sue energie nel 2024 e continua a investire nel 2025: mobilità sostenibile, volontariato d’impresa e benessere psicologico.

6.021 pasti a chi si è mosso in modo responsabile

In Elmec, la sostenibilità comincia dal tragitto casa-lavoro e la promozione di una mobilità a basso impatto ambientale è diventata un vero motore di cambiamento quotidiano. Per questo, l’azienda ha distribuito 6.021 pasti gratuiti per premiare i dipendenti che hanno scelto e scelgono ogni giorno di affidarsi come mezzo di trasporto a mezzi pubblici, veicoli elettrici, biciclette o le proprie gambe. Ma non è tutto. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Bike to Work’, infatti, sei collaboratori che hanno raggiunto l’ufficio in bicicletta almeno 50 volte nel corso del 2024 hanno ricevuto un generoso bonus di 500 euro. Inoltre, si è ampliato anche l’utilizzo del servizio di carpooling sviluppato internamente, uno strumento che oltre 200 persone usano quotidianamente per condividere i tragitti con i colleghi e risparmiare sui costi di carburante.

24.133 km percorsi per donare 15.000 euro

Un’altra novità importante è il progetto “50X50 Challenge”, che ha rappresentato una delle iniziative più coinvolgenti del 2024, riconfermata anche per il 2025. Lanciata con l’obiettivo di coniugare benessere fisico e solidarietà, la sfida è stata accolta con grande entusiasmo dai dipendenti, che sono stati invitati a percorrere 50 km in 50 giorni correndo, camminando, nuotando o pedalando.

I chilometri complessivi percorsi l’anno scorso sono stati 24.133 e Elmec ha scelto di devolvere 50 euro per ciascun partecipante – per un totale di 15.000 euro – all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), organizzazione che da oltre 100 anni opera a supporto delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, promuovendo l’uguaglianza dei diritti, l’accessibilità e l’inclusione sociale, l’autonomia e la mobilità. Si tratta di un’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’azienda nel sostenere realtà del territorio e nel promuovere la responsabilità sociale d’impresa attraverso l’attivazione diretta delle proprie persone.

Partnership con Serenis: un supporto concreto al benessere psicologico

Tra le nuove azioni rivolte al benessere delle persone, spicca la collaborazione con Serenis, piattaforma specializzata nel supporto psicologico online, che si affianca alla presenza costante in azienda di un medico e di un nutrizionista. Nel pieno rispetto della privacy dell’individuo e dei suoi dati sensibili, i dipendenti Elmec che vogliono beneficiare di un aiuto per la propria serenità psicofisica hanno accesso a 5 sedute gratuite di psicoterapia individuale, con la possibilità di proseguire il percorso usufruendo di una tariffa agevolata da poter estendere anche ai propri familiari.

Sostenibilità fa rima con cultura aziendale

Non è mancato anche quest’anno l’evento ‘ESG Stakeholder Engagement’, un momento di confronto con gli ESG Manager delle principali aziende clienti di Elmec che hanno fatto della sostenibilità una leva strategica per il proprio business. Il dibattito ha preso in esame tematiche come l’analisi del rischio ESG, l’incertezza normativa, ma anche le sfide per le imprese legate al concetto di diversità e inclusione. È emersa l’importanza di sviluppare una cultura aziendale che promuova il senso di comunità e che risponda in modo efficace e coeso a tali problematiche, trasformandole in opportunità.

«Il nostro Bilancio di Sostenibilità annuale, che abbiamo reso pubblico proprio in questi giorni, rappresenta non solo un esercizio di trasparenza, ma anche un’occasione concreta per misurare l’impatto delle azioni che portiamo avanti ogni giorno. In Elmec crediamo che adottare le migliori pratiche in ambito ambientale e nella gestione delle risorse umane, non sia solo una scelta etica, ma una leva strategica per costruire un’azienda più resiliente e responsabile» afferma Elisa Bisceglia, Direttrice Fiducia e Sostenibilità di Elmec Informatica. «I risultati che abbiamo raggiunto quest’anno, frutto di un lavoro condiviso e costante, sono molto incoraggianti e ci confermano che siamo sulla strada giusta. Essere sostenibili significa, prima di tutto, saper ascoltare: le esigenze dei nostri dipendenti, le sfide del territorio e i segnali dell’ambiente. Il nostro obiettivo è rafforzare sempre di più il nostro impegno per una crescita che tenga insieme benessere delle persone e tutela delle risorse naturali. È un percorso che richiede coerenza, innovazione e la volontà di mettersi continuamente in discussione: qualità che fanno parte del nostro DNA.»

Con oltre 900 collaboratori, di cui 650 tecnici specializzati, Elmec continua a distinguersi per un modello di impresa che integra innovazione, benessere e responsabilità ambientale.

La Settimana della Sostenibilità – con i suoi tantissimi eventi – si è confermata un momento chiave per condividere e valorizzare le buone pratiche che guidano il futuro dell’azienda, del territorio e delle persone che lo vivono. Nell’arco di cinque giorni, infatti, il Campus ha ospitato numerosi eventi: una mostra fotografica dedicata al sole con immagini di albe e tramonti catturate dai dipendenti; l’iniziativa ‘Ecomarket’ per scambiare vestiti, oggetti e libri, promuovendo l’economia circolare; un servizio di pulizia degli smartphone ad opera di BuyTec, società del gruppo Elmec che si occupa di ricondizionare device usati; il mercatino agricolo che ha offerto prodotti del territorio; la festa d’estate che ha reso omaggio all’unità aziendale con musica e spettacoli; le immancabili finali dei tornei sportivi aziendali e la “Brunellina”, la corsa di trail running di 7 Km che attraversa i boschi che circondano Elmec. Nel corso della settimana è stato anche presentato il nuovo Bilancio della Sostenibilità di Elmec, consultabile a questo link.