Benvenuta estate: sole, afa e temporali su Varese e provincia

Benvenuta estate: cielo terso, afa e temporali serali sono il cliché meteo che quest’anno sembra contraddistinguere l’ultima settimana di giugno.

LA SITUAZIONE

Dice il centro geofisico prealpino di Varese: “L’alta pressione africana si estende sull’Europa occidentale e sull’Italia per tutta la settimana con temperature oltre la norma stagionale. Giovedì il transito di una perturbazione atlantica sull’Europa centrale aumenterà temporaneamente la tendenza temporalesca“

PREVISIONI

Lunedì soleggiato e caldo. Solo qualche velatura di nubi alte, e forse un temporale pomeridiano tra Alpi e Prealpi, altrove asciutto; martedì soleggiato e caldo più afoso sulla pianura. In montagna annuvolamenti cumuliformi ma probabilmente asciutto. Temperature in ulteriore lieve rialzo. Molto caldo anche in montagna con 0°C in rialzo a 4700 m, massime anche a 33 gradi.

Mercoledì soleggiato, molto caldo. Afoso sulla pianura e nuvolosità cumuliforme sui rilievi con rari temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi.

TENDENZA

Giovedì 26 giugno: soleggiato e molto caldo in pianura. Più variabile su Alpi e Prealpi con temporaneo aumento della tendenza temporalesca. Venerdì 27: ritorna bel tempo estivo, caldo meno afoso e asciutto.