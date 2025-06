Besozzo inaugura il nuovo “playground” con un weekend di sport e benessere

A Besozzo sta per cominciare un fine settimana ricco di eventi tutti dedicati allo sport e allo stare bene. Si comincia già da giovedì 12 giugno con una serie di iniziative organizzate dal Comune e pensate per tutte le età. Momento centrale: l’inaugurazione della nuova area “playground” Parco Verde Blu nell’ex area Cartiera sabato pomeriggio. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti.

Il programma

Doppio appuntamento con la ginnastica miofasciale

Il primo evento è giovedì 12 giugno alle 15:00 al centro Divers’età di Besozzo in via Zangrilli, 10: un appuntamento dedicato alla ginnastica miofasciale organizzato in collaborazione con CralBeko benessere e asd Nuvole blu. L’evento rientra nell’ambito del progetto “gentilezza in azione” del Comune di Besozzo. L’evento si ripeterà giovedì 19 giugno.

«Un approccio all’esercizio fisico – spiega Barbara Corda, organizzatrice del incontro – che si concentra su movimenti lenti e controllati, ideali per migliorare la flessibilità, la mobilità e il benessere generale».

Il cibo è vita, se ne parla con due nutrizioniste

Proseguono anche gli incontri mensili dedicati al Punto Salute Besozzo: momenti di sensibilizzazione e informazione relativi alla salute in un contesto confortevole e amichevole. Giovedì 12 giugno alle 20:45 al cortile del palazzo municipale intervengono la nutrizionista Alice Kaborè e Michela Raddrizzani, biologhe nutrizioniste, per un incontro dal titolo Il cibo è vita.

«Un viaggio nell’alimentazione – commenta Anna Zaccardo, medico specializzato in scienze dell’alimentazione – dall’infanzia all’età adulta». A seguire un momento conviviale per confrontarsi e scambiare pareri, opinioni o semplici riflessioni.

Sabato l’inaugurazione della nuova area gioco Parco Verde Blu

Sabato 14 giugno alle 09:30 al parco del Cioss di Besozzo superiore di fronte al palazzo comunale, un’occasione per liberare il corpo da tensioni e dolori. Con la collaborazione di CralBeko benessere e asd Nuvole blu una proposta dal titolo Movimento armonico.

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno dalle 14:30 alle 18:30 si inaugura l’area “playground” Parco Verde Blu, ex area Cartiera, via Cassani, un pomeriggio per giocare, divertirsi e conoscere la nuova area. Alle 17:00 saluti istituzionali e presentazione delle associazioni besozzesi di pallavolo Volley Accademy Besozzo e pallacanestro Apg Besozzo.

Per raggiungere l’area di gioco, si consiglia di parcheggiare al parco di via Milano e percorrere la pista ciclabile (10 minuti) oppure una bella passeggiata con ritrovo alle 15:00 al parco del Cioss insieme ai gruppi di cammino (un’ora) per poi arrivare al Parco Verde Blu.