Bimbo cade nella “marmitta dei Giganti”, la nonna e il padre si lanciano per salvarlo

Si riaccende — casomai si fosse sopita — l’attenzione sulla sicurezza alle Marmitte dei Giganti, teatro, non più tardi di una settimana fa, di un incidente mortale in cui ha perso la vita il varesino Matteo Scarabelli, di Marnate.

Nella giornata di domenica, nel Verbano Cusio Ossola, a Maiesso, un bambino è caduto all’interno di una buca: momenti concitati, il piccolo che chiede aiuto, la nonna e il padre che si tuffano, insieme ad alcuni soccorritori del Cnsas presenti sul posto per un’esercitazione.

Oltre ai colleghi di Baceno e ai vigili del fuoco, i tre sono stati recuperati: la signora, in condizioni più serie (ma non in pericolo di vita), è stata affidata alle cure dei sanitari.