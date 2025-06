Bosco trasformato in prato a Gemonio: due denunce e 172mila euro di sanzione

È di due persone denunciate e di una sanzione amministrativa pesante – ben 172mila euro – il bilancio di una operazione condotta dai Carabinieri Forestali del nucleo di Laveno Mombello ai danni di un’azienda agricola accusata di aver trasformato abusivamente una zona boschiva situata sul territorio di Gemonio.

Secondo le accuse i responsabili dell’azienda agricola avrebbero trasformato in prato circa 12mila metri quadrati di bosco, «eliminando il soprassuolo forestale – si legge nel comunicato dell’Arma – Creando una superficie agraria a prato foraggero è stata cambiata la destinazione del bosco, rendendo l’area irriconoscibile».

Per tutte le operazioni messe in atto gli autori avrebbero dovuto richiedere una serie dei autorizzazioni forestali e paesaggistiche che, però, non sono state inoltrate alla autorità competenti. I Carabinieri forestali hanno provveduto a ricostruire i fatti attraverso accertamenti, verifiche e sopralluoghi che hanno permesso di osservare come la precedente vegetazione boschiva formata soprattutto da aceri e frassini sia sparita a favore del prato «senza lasciare traccia di ceppaie e ricacci polloniferi».

Per queste ragioni è scattata la denuncia per due persone e la pesante sanzione (la cifra esatta è di 172.004,85 euro) per una trasformazione avvenuta in violazione della normativa forestale di Regione Lombardia. Il bosco, tra l’altro, è considerato un bene il cui valore paesaggistico impone delle limitazioni all’uso, anche quando questo sia di proprietà privata.